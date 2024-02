Entre Ríos aumentará 123% en promedio las boletas de luz eléctrica

Frigerio anunció que trabajan en subsidios compensatorios al aumento de la energía.

El Gobierno deinformó este jueves que, la principal empresa encargada de distribuir laen esa provincia, se estableció unen el cuadro tarifario de las, para febrero, marzo y abril.La medida implica la "eliminación de subsidios y", explicaron en un comunicado desdeAdemás, detallaron que un 85% del incremento corresponde a los, a través de la Resolución 7/2024, y el 15% restante aumentará por decisión del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).en esa quita de subsidios nacional, señalaron, y aseguraron que las distribuidoras entrerrianas sólo deben "limitarse a trasladarlos a la factura, como lo hacen todas las distribuidoras eléctricas del país".Así, el promedio global de usuarios deobservará un incremento del, completaron desde el Gobierno provincial.El gobernador entrerriano,, calificó días atrás como "tema prioritario" los subsidios sobre la tarifa de energía eléctrica, y adelantó que la provincia trabaja en una política de subsidios, únicamente paraEn ese sentido, precisó que se tratará de "una mínima cantidad de energía sin costo para los más vulnerables, porque hay que cuidar la energía y el subsidio no puede ser para cualquier nivel de consumo".Por último,pidió "esfuerzos" a la sociedad para cuidar el consumo de la electricidad, con el fin de que "no haya cortes, ni se derive en aumentos sustanciales de la boleta de la luz", y recalcó que es necesario "apagar las luces que no se usan, y también para cuidar el medio ambiente hay que apagar el aire y usar el ventilador".