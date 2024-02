El embajador de Israel consideró que la visita de Milei fue "muy buena"

Eyal Sela, embajador Israeli en Argentina. Foto: Pepe Mateos

Milei visitó al kibutz Nir Oz. Foto: Prensa.

Los secuestros de Hamas y la ayuda Argentina

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, calificó este jueves de "muy buena" a la visita del presidente Javier Milei a su país; destacó la formación de unde las cancillerías de ambas naciones para "definir temas específicos de cooperación" y coincidió con el mandatario argentino en que el movimiento islamista palestino Hamas actúa como el nazismo."Estamos muy contentos, fue una muy buena visita, con varios componentes", como numerosas reuniones con funcionarios y empresarios, visitas a lugares sagrados y encuentros con familiares de secuestrados por Hamas, detalló a Télam el embajador Sela.El diplomático repasó comolos encuentros con el presidente Isaac Herzog y el premier Benjamin Netanyahu; la visita "muy importante y emocional al kibutz Nir Oz (atacado en octubre por Hamas), la reunión con familiares de secuestrados argentinos y víctimas que regresaron de Gaza, y las visitas al Muro de los Lamentos y a la Iglesia del Santo Sepulcro".También destacó lascon funcionarios como los ministros de Agricultura, de Ciencia y empresarios de rubros de agua y minerales para "ver como podemos seguir colaborando en estos temas"."Fue una visita positiva, importante, es todo lo que se pudo hacer porque aún estamos en guerra, pero estamos muy contentos", abundó el embajador.En cuanto a la, Sela indicó a Télam que "se avanzó para mejorar en todos los ámbitos, y formar un comité especial por parte de las dos cancillerías para definir temas específicos de cooperación".Asimismo, resaltó que "el Presidente (Milei) tiene muy firmes opiniones e ideas que declaró en varios momentos en la visita y hoy en el kibutz; declaró todos esos puntos de vista de solidaridad con el pueblo judío y que la comunidad no puede ser indiferente ante lo que está sucediendo; estamos muy contentos de escucharlo".En ese punto,en que "no vimos desde el Holocausto este tipo de ataques, de quemar vivas y decapitar a las personas, de violar a las mujeres, matar y secuestrar niños. No es del tamaño del Holocausto pero similar en el Siglo XXI esta forma de matar inocentes, el plan de matar a todos".Acerca de si hayque permanecen, Sela dijo quey expresó que "muchos familiares no saben incluso si sus parientes reciben los medicamentos".En ese marco señaló que fueron "muy emocionantes las imágenes" de los encuentros con Ofelia Roitman, quien estuvo secuestrada, y con los padres de la familia Cunio, que permanece cautiva de Hamas.Sela dijo que "Y reiteró que entre los prisioneros, después de los israelíes, "la cifra de aquellos que tiene nacionalidad argentina es una de las más altas", por lo cualTambién celebró la decisión de Milei deporque, dijo, "es nuestra capital, allí está nuestro gobierno, y todos los líderes del mundo vienen a esta ciudad"."Estamos agradecidos con cada país que decide mover su embajada a Jerusalén. Argentina lo va a hacer en su forma y los vamos a apoyar en cualquier necesidad", enfatizó.En cuanto a una futura visita de funcionarios israelíes de alto rango a la Argentina, Sela dijo que "se habló de eso, pero lamentablemente se deberá esperar a que termine la guerra para que esté la disponibilidad de los ministros".