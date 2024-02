El cine siempre quiere rock: otro aluvión de películas sobre estrellas de la música

Kingsley Ben-Adir es Bob Marley en el cine.

"Bob Marley: la leyenda" VER VIDEO

"Back to black" VER VIDEO

Todos tienen su película

Los Beatles, presentes en películas como “Anochecer de un día agitado”, “¡Socorro!”, “Déjalo ser”, “El submarino amarillo” o la reciente “Get Back”.

"Elvis" VER VIDEO

"Taylor Swift: The Eras Tour" VER VIDEO

"Yesterdat" VER VIDEO

"The Blues Brothers" VER VIDEO

"Buena Vista Social Club" VER VIDEO

Mucho rock, pero también bastante de pop, de country, de jazz, de reggae...si en los focos aparece una figura popular y, mejor aún, con una existencia intensa y turbulenta.Luego de los inmensos éxitos de, sobre Freddie Mercury y el grupo Queen; y de, sobre Elton John; este 2024 viene recargado de películas ambientadas en el universo musical sobre artistas que vivieron demasiado poco, pero que dejaron una obra llena de canciones inoxidables.El próximo jueves 15, por ejemplo, será el turno de, filme de Reinaldo Marcus Green (mismo director de “Rey Richard: Una familia ganadora”) con Kingsley Ben-Adir como el popular, combativo e influyente artista jamaiquino que convirtió al reggae en un fenómeno de escala planetaria ySe trata de una biopic “oficial”, ya que además de Brad PittOtra novedad de este año que promete generar mucho interés es “largometraje de Sam Taylor-Johnson con Marisa Abela en la piel de la brillante cantante y compositora londinense, quien murió en la cúspide de su carrera en 2011 con tan solo 27 años.A esta altura del negocio del cine y el streaming, ya casi no hay artista de renombre que no tenga múltiples acercamientos desde películas y series de ficción o documentales (en este sentido hay muy buenas investigaciones tanto sobre Marley como sobre Winehouse) y muchos grandes cineastas han dedicado una parte importante de sus carreras a filmar historias ligadas con la música.(“Anochecer de un día agitado” y “¡Socorro!”, ambas de Richard Lester; “Déjalo ser”, de Michael Lindsay-Hogg; “El submarino amarillo” o la reciente “Get Back”, de Peter Jackson), los(“Sympathy for the Devil (One Plus One)”, de Jean-Luc Godard; “Gimme Shelter”, de Albert y David Maysles; “Shine a Light”, de Martin Scorsese) o(“Dont Look Back”, de D.A. Pennebaker) son solo algunos de los nombres insoslayables a la hora de analizar las relaciones entre rock y cine.Pero el recorrido debería incluir también a(el film homónimo de Oliver Stone con Val Kilmer),(“Johnny & June: pasión y locura”, de James Mangold),(“Purple Rain”),(las ópera rock “Tommy” y “Quadrophenia”),(“The Wall”, de Alan Parker),(“Control”, de Anton Corbjn),(“What's Love Got to Do with It”, con Angela Bassett);(“¡Bolas de fuego!”, de Jim McBride, con Dennis Quaid y Winona Ryder);(“Sid y Nancy”, trabajo de ficción de Alex Cox con Gary Oldman; y “The Great Rock 'n' Roll Swindle” y “The Filth and the Fury”, ambos de uno de los documentalistas rockeros por antonomasia como Julian Temple); y, claro,, quien hace poco tuvo una nueva biopic a cargo de Baz Luhrmann con Austin Butler y Tom Hanks; y una suerte de Lado B con, la película de Sofia Coppola narrada desde el punto de vista de su esposa Priscilla Presley.Si hablamos de realizadores vinculados desde siempre con la música hay que consignar, por supuesto, a, quien además de ocuparse de los Stones dirigió registros sobre Bob Dylan (“Rolling Thunder Revue”), George Harrison (“Living in the Material World), Robbie Robertson y The Band (“El último vals”) y David Johansen y los New York Dolls (“Personality Crisis: One Night Only arrives”); a, quien hizo tanto documentales (“The Velvet Underground”) como ficciones (“I'm Not There”, osado acercamiento a la figura de Dylan; y “Velvet Goldmine”, sobre la escena del glam rock de los años '70); así como(desde “Bird”, sobre el ícono del jazz Charlie Parker; hasta “Jersey Boys: Persiguiendo la música”, sobre Frankie Valli y el grupo The Four Seasons; pasando por la serie “The Blues”)Scorsese no solo filmó uno de los mejores rockumentales como la mencionada despedida de The Band sino que también, uno de los mejores concert films junto a “Monterey Pop”, de D.A. Pennebaker’; y “Stop Making Sense”, registro de Jonathan Demme sobre David Byrne y su banda Talking Heads en vivo.Este fenómeno está lejos de extinguirse y llega hasta hoy con, que el 15 de marzo próximo desembarcará en la plataforma de streaming Disney+ con cinco temas adicionales.Perodebería incluir no solo a films sobre o con artistas verdaderos sino también a historias que describen ese mundillo quizás inspirándose muy libremente en algunos hechos reales, pero en la mayoría de los casos apelando a la imaginación:, de Cameron Crowe;, de Stephen Frears, con John Cusack;, comedia de Richardl Linklater con Jack Black; la exitosa, con Mike Myers y Dana Carvey;, de Michael Lehmann, con Brendan Fraser, Steve Buscemi y Adam Sandler ; la surrealista, del mítico Frank Zappa;, film de Walter Hill con Ralph Macchio ligado a los pioneros del blues; y, trabajo de Danny Boyle con Himesh Patel y Lily James vinculado a la música de los Beatles, son solo una pequeña muestra.La fructífera sociedad también quedó expeusta en, de Bob Rafelson;, de Joe Dante;, sobre cuatro adolescentes que quieren ingresar a un concierto de Kiss;, la desatada sátira de John Landis con John Belushi y Dan Aykroyd; el falso documental, de Rob Reiner; o, de Michael Winterbottom, sobre la movida del club The Haçienda en Manchester con grupos como Sex Pistols, Joy Division (luego New Order) y Happy Mondays.Una historia esencialmente romántica como(1992), de Cameron Crowe, se convirtió en un título clave para entender la escena grunge de Seattle con bandas como Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains;(2013), tuvo a los hermanos Coen narrando la historia de un frustrado músico de folk interpretado por Oscar Isaac, mientras que(1991) fue una historia juvenil ligada al soul irlandés rodada por Alan Parker.Y vale cerrar este recorrido panorámico inevitable caprichoso y sesgado dentro de un género tan prolífico con un par de premiados acercamientos documentales:film del alemán Wim Wenders que permitió el reconocimiento universal a la casi olvidada vieja trova cubana; y el ganador del Oscar, que reconstruyó la historia tan fascinante como poco conocida de Sixto Rodríguez y su éxito circunscripto exclusivamente a un país como Sudáfrica a partir de un único hit que le da título al filme: