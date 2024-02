Una historia de dos siglos: San Martín, Yupanqui y la música de la "Patria Grande"

José de San Martín y Atahualpa Yupanqui relacionados más allá del tiempo.

Fanfarria Alto Perú.

Juan Bautista Alberdi fue quien recordó el encuentro del "Padre de la Patria" con el músico Fernando Sor.

Música militar: recurso estratégico desde el cruce de los Andes hasta Afganistán y Ucrania El general José de San Martín se incorporó en 1812 a la Guerra de la Independencia y, con su experiencia en los campos de batalla europeos, modernizó las fuerzas patrióticas: una de sus innovaciones fue el perfeccionamiento de los desplazamientos de las tropas a través de diferentes "toques" con instrumentos y, así, se convirtió en "el padre de la música militar en el Río de la Plata", según definió Diego Gonzalo Cejas, teniente coronel del Ejército argentino y doctor en historia de la Universidad Di Tella.



-¿De dónde había aprendido San Martín el valor de la música en la batalla?



-El trae toda la modernidad de la Guerra de Europa. Fue un gran admirador de Napoleón que, claro, fue su enemigo. Napoleón revolucionó la guerra. En ese momento las armas eran muy imprecisas, era muy difícil dar en el blanco y se necesitaban complejas maniobras para agrupar las armas. Napoleón es el que consagró ese recurso, que ya había aplicado Federico II (El Grande) en Prusia, que era músico.



Al llegar al Río de la Plata San Martín incorporó una nueva dimensión de la guerra. Las bandas ya existían. Las campañas de Belgrano y las Invasiones Inglesas lo precedieron, pero el llevo al ejército a otro nivel. El Ejército de los Andes tenía 250 músicos sobre un total de 5 mil soldados. La música contribuía a hacer de la disposición de la tropas un mecanismo de relojería.



-¿Cuál era la función concreta de la música en el campo de batalla?



-Imaginate una marcha de jinetes que, al galope, avanza 300 metros por minuto. Es imposible dirigir con la voz humana. Por eso al lado de cada jefe iba un trompeta. El jefe con su trompetista tampoco se dirigía con la voz sino con señas del sable. Por eso el sable quedó como un atributo del mando. Cuando San Martín tomó contacto con el Ejército de Belgrano notó que estaba indisciplinado, desmoralizado. Y comenzó su trabajo de formación.



-¿A esos músicos/soldados los formó el Ejército o los sumaban al Ejército por ser músicos?



-Normalmente el ejército formaba a sus propios músicos. Cuando se encontraban con alguien que ya tenía conocimiento o se convertía en solista o se dedicaba a la enseñanza de los demás.



San Martín formó en Cuyo un ejército de 5 mil hombres con cuatro bandas militares. Utilizó los recursos del momento y también los esclavos de los hacendados. Había un hacendado, Rafael Vargas, que tenía una banda de negros completa, que se había formado en locales frente a la Iglesia San Pedro Telmo. Se la obsequió a San Martín y se convirtió en la Bando Nro. 11, que todavía existe. .



La gran dificultad que tenía San Martín era encontrar músicos que tuvieran la destreza de tocar montados. No es fácil tocar la trompeta desde arriba del caballo. Había sido testigo de esa proeza con los indios guaraníes en su Yapeyú natal y los mandó a buscar. Gran parte de sus "trompas" eran indios guaraníes. Como Miguel Chepoyá, Mariano Ariaré, Juan Guachunchú, Machungá, Cosme Chirú.



-¿Cuál era la formación musical de San Martín?



-Tocaba la vihuela, un instrumento parecido a la guitarra, un poco más agudo. Estudió con Fernando Sor, un gran solista de guitarra, que también fe capitán del ejército español. Se le atribuye a San Martín la composición "Gota de agua", que tocaba Yupanqui. En ese momento era común que las composiciones de los alumnos fueran luego escritas por los maestros y es probable que "Gota de agua" haya seguido ese camino y que se tratara de una obra de San Martín. Además tenía una magnífica voz de barítono y siempre en las reuniones con oficiales eran quien iniciaba el canto del Himno Nacional, del que las bandas del ejército fueron su principal órgano de difusión.



-¿Qué resabios quedan de la música militar en la guerra moderna?



-Se la utiliza. Como ha podido verse con las tropas estadounidenses en Afganistán o en la guerra de Ucrania. Las bandas en general trabajan en la posición de retaguardia y se utilizar sobre la moral de las tropas. La música te recuerda por qué peleás y te recuerda a tu lugar.



Un cirujano de Napoleón, Dominique Jean-Larrey fue quien descubrió la relación fisiológica entre el latido del corazón con el ritmo que se le impone. La percusión te excita, genera adrenalina. Por eso se utiliza en las manifestaciones políticas o en la batalla.

Doscientos años atrás, en 1824, el generalse exiliaba con primer destino en Francia y clausuraba su carrera política y militar: había ejercido el liderazgo en la guerra por la liberación de la Argentina, Chile y Perú y, como parte de esa extenuante campaña, además de su contribución a la emancipación americana que completó Simón Bolívar, también dejó aportes trascendentes para la música del continente.Guitarrista aficionado, por impulso de su madre, el único registro documentado de los estudios musicales de San Martín es un trabajo de perfeccionamiento con el célebre compositor y guitarrista catalán(1778-1839). La jerarquía del maestro - que aceptó al alumno- permite suponer que el futuro libertador tenía condiciones para el instrumento., sobre historias narradas por, recordó ese encuentro, en París:Lo cierto es que, una pieza muy difundida entre los estudiantes de guitarra., recordó Yupanqui.precisó.San Martín todavía estaba lejos de "cruzar los mares", como afirmaba Yupanqui, siempre proclive a decorar las historias. Primero haría carrera en el ejército español.Muchos años después, ya incorporado a la lucha por la emancipación americana,. Los instrumentos eran un arma que permitía dar órdenes donde no alcanzaba la voz humana. Era una herencia de la tradición francesa que, además de los efectos prácticos, consideraba "indecoroso" que el jefe militar se manejara a los gritos.Una confusión de toques, justamente, parece haber sido una de las causas de la famosa derrota en Vilcapugio, en 1813: una fracción patriota confundió las órdenes y se dio a la fuga y eso generó un flanco aprovechado por el ejército realista., el líder derrotado en Vilcapugio, al año siguiente en una carta a San Martín, escribió.San Martíns (a Bolívar le llevó varios años más de frustraciones comprender que la revolución americana no podía hacerse sin el último peldaño social).El Telégrafo Mercantil, por ejemplo, en 1801 destacaba el valor de un negro porqueEl Ejército de los Andes se integró conEl músico chilenodocumentó:El 22 de julio de 1817, San Martín yfundaron en Santiago una Academia de Música, dirigida por el teniente, que contó con 50 alumnos, provista con instrumentos traídos de Londres y Estados Unidos.El repertorio incluía danzas populares como la Sajuriana, el Cielito y el Cuándo, así como marchas y valses.Tras la liberación de Perú,Según afirma el escritor, cuando fue el turno de, San Martín se incorporó y exclamó:Más allá del uso de la música como instrumento militar y para animar a las tropas,. Y luego el remanente de su ejército - luego del acuerdo con Bolívar en Guayaquil- se unió a las batallas patriotas en el Alto Perú.Ya sin San Martín, algunos soldados argentinos participaron del final de la Guerra de la Independencia en las batallas de Junín y Ayacucho.No hay modo que semejante despliegue territorial no haya ayudado a definir el mestizaje de músicas del continente.La herencia europea recibida en América fue influenciada por las músicas del renacimiento español, traído por los conquistadores, y el barroco italiano de los jesuitas. Todo se cruzó con las músicas de negros y esclavos., precisó el especialistaDistanciado del poder de Buenos Aires,Ya en el exilio, San Martín conoció en París al compositor italiano, que era muy cercano a, su benefactor. Se suele citar el encuentro en el estreno de "Guillermo Tell", la última ópera de Rossini, el 3 de agosto de 1829 en la Opera de París. No es claro esa haya sido la oportunidad.Rossini también fue el protagonista de la primera ópera interpretada en Buenos Aires, en el antiguo Teatro Coliseo, el 27 de septiembre de 1825 ("El Barbero de Sevilla"), una producción de 24 músicos que contó con el apoyo de Bernardino Rivadavia, rival político de San Martín.El cualquier caso,Tras aquellas batallas San Martín ejercía sus dotes de guitarrista para sus soldados. En aquellas noches habrá tocado "Gota de agua".A aquella obra Yupanqui le decía "El arreglador" porque sus amigos, cuando pasaban penurias, le pedían que la tocara "para arreglarles el alma"