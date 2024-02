El Pompidou se prepara para el traslado de sus obras: cerrará 5 años por reformas

El Pompidou está diseñado como un remolino de tuberías y conductos que hace que parezca que el edificio está planteado al revés. Cuenta con galerías de arte, una biblioteca y un restaurante / Foto: Archivo.

El Centro Pompidou de París, una de las principales atracciones culturales de Francia, afrontará la, que permanecerá cerrado durante cinco años a partir de 2025.El traslado de las obras empezará en octubre, después de los Juegos Olímpicos de París. En ese momento el museo cerrará completamente sus puertas, anunció el presidente del espacio, Laurent Le Bon, según consigna AFP, mientras parte de las obras serán exhibidas en algunas regiones de Francia y el extranjero.Emplazado en el centro de la ciudad, el Pompidou –oficialmente denominado Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou– es una: en 2022 atrajo a más de tres millones de visitantes. Dispone de un fondo de arte moderno y contemporáneo de unas 140.000 obras, de las cuales 3.000 son expuestas permanentemente.El proceso de renovación permitirá resolver cuestiones como la corrosión y otros problemas relacionados con el deterioro generalizado, aunque los directores del espacio tienen también planes de expansión para su futuro, ya que se aprovechará el programa de reestructuración para añadir 20.000 metros cuadrados de espacio subterráneo mediante la ampliación de un antiguo garaje de autobuses. Los nuevos sectores incluirán salas de cine, así como espacios para exposiciones multidisciplinares y creaciones contemporáneas.Y aunque, también serán renovados y actualizados. Además, se abrirá una“El cruce de fronteras disciplinarias ha cimentado la singularidad artística y el ADN del Centro desde su creación -aseguraron las autoridades-. Esta multidisciplinariedad le permite estar en contacto continuo con los retos de la sociedad. Situar a cada visitante en el centro del proyecto es continuar la tradición… Apostar por una hospitalidad sincera significa no saturar los espacios de exposición para aumentar la calidad de la presentación de las obras".El Pompidou está diseñado como un remolino de tuberías y conductos que hace que parezca que el edificio está planteado al revés. En su interior, cuenta con galerías de arte, una biblioteca y un restaurante.Desde su inauguración, el centro se ha convertido en una voz influyente en el arte contemporáneo, tanto que recientemente alojó la primera exposición del museo dedicada a obras relacionadas con la emergente tecnología del NFT.Debido al calendario del proyecto, el espacio no estará abierto para celebrar su cincuenta aniversario en 2027. No obstante, muchos de sus proyectos y exposiciones se trasladarán a otros lugares y estarán a disposición del público.La, anunció recientemente que el Grand Palais de París acogerá temporalmente algunas exposiciones y proyectos del Pompidou, según The Art Newspaper. El Pompidou ha desarrollado una colaboración similar con el Louvre para acoger algunas obras, mientras que otras viajarán al estreno de una nueva sucursal en Seúl. Además se abrirá en 2025 el KANAL-Centre Pompidou, con sede en Bélgica.La remodelación del emblemático edificio inaugurado en 1977 y diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers, está valorada en 260 millones de euros que serán financiados por el Estado francés.El gobierno francés ha destinado 262 millones de euros al proyecto, y los directores del Pompidou están intentando recaudar otros 160 millones.