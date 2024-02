"Tirate al piso", el grito con el que el jardinero asesinado le salvó la vida a su socio

Los investigadores del homicidio de Mario Iannizzotto, por el que aún no hay detenidos, buscan a los ladrones que, según la pesquisa, dispararon y lograron escapar.

"Gracias por salvarme la vida con ese 'Luquitas tirate al piso'" Lucas Tesure

La investigación

Robo, tiroteo, persecución y asesinato

Iannizzotto fue auxiliado primero por su compañero y otros dos vecinos de la cuadra, y luego fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, adonde llegó muerto.

Los investigadores del homicidio de Roberto Mario Iannizzotto, el jardinero que este miércoles fue asesinado de un tiro al quedar en medio de una persecución entre policías y delincuentes en la localidad bonaerense de Caseros,, mientras que el socio y amigo que estaba con la víctima al momento del hecho le agradeció mediante una publicación en redes que le haya salvado la vida al gritarle "tirate al piso"., el otro jardinero que este miércoles acompañaba a Iannizzotto, en una de las historias que con frases y fotos de él junto a la víctima publicó en su perfil de Facebook."Siempre juntos amigo, gracias por todo lo que me enseñaste (...) Te voy a extrañar y me vas a hacer mucha falta, te fuiste a mi lado en un abrir y cerrar de ojos, te amo amigo", escribió en otro de los posteos.Y continúo:"Hoy no lo tengo más conmigo culpa de la injusticia, verte en esa situación y no poder hacer nada me rompe el alma, pero me pone fuerte el saber que estuve a tu lado hasta tu última hora y te fuiste en los brazos de un amigo que de verdad te quería y siempre te lo dije, gracias por tantos años de amistad te voy a recordar siempre con esa sonrisa, que descanses en paz amigo", agrega.Por último, escribió: "Dale mucha fuerza a tu hijo y familia, a mí también porque va a ser mucha falta con solo el no tenerte.".En tanto, los investigadores de este homicidio por el que aún no hay detenidos, buscan a los ladrones que, según la pesquisa, dispararon y lograron escapar."Los buscados son tres. Hasta ahora la verdad no están identificados, tenemos algunos sospechosos en la mira pero lo estamos chequeando", dijo a Télam un jefe policial que participa de la pesquisa, orientada a una banda que podría ser de la zona de la villa Carlos Gardel, barrio hacia donde huyeron los delincuentes tras escapar este miércoles de la policía.Una punta de pistola la camioneta Toyota Hilux blanca.Ese robo ocurrió a unas 25 cuadras de donde luego balearon a Iannizzotto, en el cruce de las calles Dante y José María Bosch de Caseros, donde el hombre fue abordado cuando estaba estacionado en la puerta de su casa, por delincuentes que llegaron en otro vehículo, "un auto oscuro de marca y modelo a determinar", según precisó a Télam uno de los investigadores.El, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de San Martín, aguardaba además los resultados de la autopsia que iba a realizarse en la jornada de este jueves en la morgue policial del Hospital Carrillo.Según la información médica preliminar, Iannizzotto recibió un único disparo en la zona del abdomen con entrada y salida del proyectil, pero esto deberá corroborarlo la autopsia.El fiscal aguardaba los, aunque fuentes judiciales revelaron a esta agencia que desde este miércoles ya había definido que los policías involucrados en la persecución sólo serán testigos ya que, en principio, dio por acreditado que el balazo homicida fue efectuado por los ladrones que huían y disparaban para atrás hacia el patrullero, tal como se desprende de lo que se observa en el video que registró el hecho.El hecho se inició pasadas las 7.30 de este miércoles, cuando una banda de ladrones, en el noroeste del Gran Buenos Aires.Ante el robo de la 4x4, se emitió un alerta y unos minutos más tarde unque quedó registrada por varias cámaras de seguridad.Según la policía, los asaltantes comenzaron a dispararle a los ocupantes de ese patrullero y, en esas circunstancias, la víctima resultó baleada en la zona abdominal cuando trabajaba frente a una vivienda de la calle General Hornos y Guaminí, en la mencionada localidad.Lay en el video -al que accedió Télam- se observa que la Toyota pasa a toda velocidad perseguida por el móvil, mientras que la víctima estaba con un compañero con un rastrillo y junto a una desmalezadora apoyada en el suelo.El jardinero se asoma para ver cómo continúa la persecución, pero se desploma tras recibir al menos un impacto de bala.Iannizzotto fue auxiliado primero por su compañero y otros dos vecinos de la cuadra, y luego fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, adonde llegó muerto.En la vereda quedaron tiradas las herramientas de los dos jardineros y sus respectivas bicicletas apoyadas contra la pared de la vivienda frente a la que cortaban el pasto al momento del hecho.En tanto, los delincuentes continuaron con su huida por unas siete cuadras hasta que en la esquina de la avenida Perdriel -Diagonal 60 República- y Ángel Pini, también de Caseros, chocaron contra otro móvil, bajaron efectuando más disparos, abandonaron la camioneta robada y se escaparon a pie., barrio de la localidad de El Palomar, partido de Morón, ubicada detrás del Hospital Posadas y a solo cuatro cuadras del sitio del choque.Los investigadoresAdemás, por protocolo, la fiscalía dispuso el secuestro de dos pistolas Bersa Thunder 9 milímetros utilizadas por los efectivos que persiguieron a los delincuentes con el objetivo de que también sean sometidas a pericias.