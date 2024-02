Calles inundadas, cortes de luz y subtes interrumpidos por fuertes tormentas

Foto: Carlos Luna.

Hola. Las tormentas que afectaron recién al Área Metropolitana de Buenos Aires están desplazándose muy lentamente hacia el Río de la Plata y Uruguay. De todas formas, te recomendamos consultar el pronóstico en https://t.co/HR4LGtOd3P y la app del SMN Tiempo y Pronóstico. — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 8, 2024

Foto: Carlos Luna.

Transporte

Algunos de los barrios más afectados son Palermo, Barracas, La Boca, Caballito y Belgrano, donde las vías públicas estaban anegadas e inundadas complicando el tránsito de autos y personas pic.twitter.com/iwc4zVUeER — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 8, 2024

Foto: Victoria Gesualdi.

Alertas

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Numerosas calles y avenidas de diferentes barrios porteños y varias líneas del subterráneo con servicio interrumpidos se registraban en la tarde de este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, donde cayeron 60 milímetros de lluvia en una hora, según un reporte oficial.Algunos de los barrios más afectados son Palermo, Barracas, La Boca, Caballito y Belgrano, donde las vías públicas estaban anegadas e inundadas complicando el tránsito de autos y personas.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su cuenta de X que "las tormentas que afectaron recién al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están desplazándose muy lentamente hacia el Río de la Plata y Uruguay".Con una sensación térmica de 33,5 grados, había poco más de 90.000 usuarios sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, de acuerdo al reporte de las empresas Edesur y Edenor en la página del Entre Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE).Algunos de los barrios más afectados eran, donde las vías públicas estaban anegadas e inundadas complicando el tránsito de autos y personas.En tanto, laspor "condiciones climáticas", debido a la intensa lluvia que cae sobre la ciudad de Buenos Aires, mientras que la línea B presta servicio limitado entre las estaciones Juan Manuel de Rosas y Dorrego, informó la empresa concesionaria Emova.La lcubre el recorrido Plaza de Mayo-San Pedrito, en el barrio porteño de Flores, en tanto que lava desde Facultad de Derecho a Hospitales, en el barrio de Parque Patricios.Lacorre desde Retiro a Plaza de los Virreyes-Eva Perón.En tanto, desdeindicaron que por el momento no había inconvenientes en los servicios de los trenes del área metropolitana como consecuencia de la tormenta.La interrupción del subterráneo porteño se produce en el marco de las, emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, por tormentas fuertes en el sur de La Rioja, San Juan, y el norte y centro de San Luis, además de laspara el resto de esas tres provincias, y sectores de Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.Para esta noche rige alerta naranja por tormentas, algunas localmente fuertes o severas, en el norte y centro de San Luis, en las zonas bajas de Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Ayacucho, Coronel Pringles y General Pedernera.También comprende al sur de La Rioja, en las localidades de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza; y la zona sudeste de San Juan, en las localidades de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.El área será afectada por tormentas que estarán acompañadas principalmente porSe prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, según precisó el SMN.Por el nivel naranja, que implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", el organismo nacional recomendó a la población permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos y evitar los teléfonos con cable.Además pidió que, en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas.Entre las, el organismo pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.