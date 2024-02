Unidad Piquetera intentó ir al Puente Pueyrredón, pero Prefectura y la Policía lo impidieron

Prefectura y Policía Federal impiden que los movimientos sociales avancen sobre el Puente Pueyrredón VER VIDEO

EL PUENTE PUEYRREDÓN NO SE CORTÓ.



LEY Y ORDEN. pic.twitter.com/iMeoP5Hwrn — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 8, 2024

Foto: Nacho Sánchez

Está interrumpido totalmente el tránsito sobre la avenida Mitre. Foto: Pablo Aneli.

Foto: Nacho Sánchez

Militantes y dirigentes pertenecientes a los movimientos sociales de la Unidad Piquetera (UP) intentaron cruzar desde Avellaneda a la ciudad de Buenos Aires a través del Puente Pueyrredón, pero cordones de efectivos de la Prefectura Naval (PNA) y de la Policía Federal (PFA) lo impidieron, enpor "asistencia alimentaria para los comedores comunitarios"."El Puente Pueyrredón no se cortó. Ley y orden", publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de la plataforma X.Los manifestantes, nucleados en la UP, se concentraron en la Plaza Alsina de Avellaneda con intenciones de llegar al Puente Pueyrredón, en reclamo de asistencia alimenticia para los comedores comunitarios.integrantes del sector.A partir de las 9, efectivos de la Prefectura Naval y de la PFA, con el respaldo de camiones hidrantes, motos y camionetas, impidieron el avance de la columna de manifestantes de la UP sobre el puente, en una protesta que reclamó "asistencia alimentaria para los comedores comunitarios".Pasadas las 12,, quienes se ubicaron a poca distancia sobre la avenida Mitre de Avellaneda, a unos 300 metros del Puente Pueyrredón., uno de los accesos al Puente Pueyrredón, que conecta al sur de la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal. El otro acceso de la avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) estuvo habilitado para los conductores., integrado por efectivos de la Prefectura, tanto en la Plaza Alsina como al pie del Puente Pueyrredón.En declaraciones a Télam, Eduardo Belliboni, referente bonaerense del Polo Obrero (PO), expresó: "Seguimos en plan de lucha porque es extrema la situación que se vive en los barrios. Vamos a reunirnos con otras organizaciones y reforzaremos nuestro plan de lucha porque hace meses que no tenemos alimentos en los comedores"."Todos los días están cerrando de a uno los más de 30.000 comedores y merenderos barriales de la provincia porque la histórica asistencia del Estado a los comedores populares que ningún Gobierno cortó, lo ha cortado este Gobierno.y los comedores barriales", sostuvo finalmente el dirigente trotskista.La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.