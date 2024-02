SUBE: colapsó el sistema online y hay largas filas para hacer el registro presencial

Grabois, sobre los problemas con la SUBE

El excandidato presidencial y dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, consideró que "hay una mezcla de ineptitud e insensibilidad muy grande" hacia los usuarios del transporte público, en referencia a los aumentos de la tarifa y los inconvenientes para registrar y cargar la tarjeta SUBE de la cual dependen los subsidios directos a las personas que utilizan el servicio.



Las declaraciones del referente social en declaraciones a un programa de TV se suman a las que brindó el miércoles en las redes sociales cuando desde su cuenta personal de X escribió: "¿Sabés por qué se cayó el sistema? Por el colapso que generaron al obligarte a registrar con tu nombre la tarjeta si querés que te afanen un poco menos con las tarifas”.



“¿Sabés para que lo hacen? Para conocer tus movimientos porque no son liberales, son totalitarios y vigilantes, son el Gran Hermano”, añadió.



Grabois consideró además que "es una locura que la gente grande, nuestros abuelos que laburaron toda la vida tengan que estar al rayo del sol”, para hacer el trámite obligatorio dispuesto por las autoridades.



El abogado analizó también que desde el gobierno de Javier Milei “hay una desesperación por aumentar las tarifas, reducir los sueldos, es decir saquearle el bolsillo a la clase media, los trabajadores, que los hace cometer estos errores que ellos no pagan y que paga el pueblo".



“Aumentaron las tarifas de todo", sintetizó Grabois; y agregó que la suba del transporte en particular "es una crueldad innecesaria".



"Es mentira que no hay otro camino: que para que haya libertad en el futuro tiene que haber hambre hoy", finalizó el dirigente.