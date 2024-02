"El Presidente no evalúa renuncias por cuestiones políticas", afirmó Adorni

Foto: Daniel Dabove

El presidente Milei no impulsa la derogación de la ley IVE, aseguró el vocero Adorni VER VIDEO

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este jueves que el presidente Javier Milei evalúe la renuncia del director de la Anses,, después de que su esposa, la diputada, votara en contra del proyecto de ley "Bases" en la Cámara de Diputados., respondió Adorni a una pregunta formulada durante la habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.Al respecto, explicó que las "decisiones de Gabinete no responden a cuestiones estrictamente políticas, por lo tanto el Presidente cada una de las funciones de las áreas las define"."En tal caso, si algún episodio ocurre respecto a alguna renuncia será precisamente por estas cuestiones y no por una cuestión política", añadió.Según trascendidos periodísticos, el Presidente estaría molesto con Giordano porque su esposa, la diputada nacional Alejandra Torres votó en contra de la ley de "Bases", que esta semana volvió a comisión en la Cámara de Diputados.Giordano, exministro de Economía del exgobernador Juan Schiaretti -quien le dio un apoyo contundente a Milei para ganar el balotaje en noviembre pasado- ingresó al Gobierno de La Libertad Avanza producto de un acuerdo con el actual mandatario, Martín Llaryora.El funcionario no se expresó hasta el momento pero sí Torres. Ayer en su red social de la plataforma X escribió: "Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser 'mujer de' no podemos tener opinión y criterio propio".En otro orden, Adorni aseguró que no está en la agenda del presidente la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (), sancionada a fines del 2020, tras conocerse un proyecto de ley presentado esta semana por un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA), no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo", afirmó Adorni acerca del proyectoAsimismo, el funcionario afirmó que el Gobierno nacional redujo en "un 98 por ciento las transferencias discrecionales a las provincias". . Se terminó la plata para recitales de dudoso financiamiento y el empleo militante", dijo Adorni.