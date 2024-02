Espert dijo que la ley "Bases" estaba "enfocada en el ciudadano olvidado"

Foto: Camila Godoy

Los que festejan la caída de la Ley Bases, les recuerdo que era una Ley pensada para la gente, enfocada en el ciudadano olvidado por la política. El mismo ciudadano que nos paga el sueldo a los que hacemos política con sus impuestos y al cual servimos, al cual nos debemos. Así,… — José Luis Espert (@jlespert) February 8, 2024

El diputado del monobloque Avanza Libertad,, cuestionó este jueves a los dirigentes que "festejan la caída de la ley Bases" y remarcó que ese proyecto estaba pensado ""."Los que festejan la caída de la Ley Bases, les recuerdo que era una ley pensada para la gente, enfocada en el ciudadano olvidado por la política. El mismo ciudadano que nos paga el sueldo a los que hacemos política con sus impuestos y al cual servimos, al cual nos debemos", afirmó Espert desde su cuenta personal de la plataforma X, un mensaje que fue reposteado por el presidente Javier Milei.El diputado señaló que los argentinos perdieron la posibilidad de que" y que el Estado no pidiera "toneladas de documentación para cada trámite si ya se presentó antes"."Que si manejás una Kangoo la mafia de Camioneros no lo considerara como carga y no te pidieran el ruta, la eliminación del ITI que encarece innecesariamente la compraventa de inmuebles, que los bloqueos de empresas fueran un delito penal para que la gente pueda trabajar en paz, que los precios de las cosas que compramos tuvieran discriminados los impuestos que tienen adentro", enumeró el titular de la Comisión de Presupuesto que analizó el proyecto de ley del Ejecutivo.Para Espert, la ley Bases también fortalecía "el rol de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y la trata de niños" y permitía la"innecesarias o con tareas duplicadas"."Para que no haya gente solo tomando mate y comiendo medialunas y preste realmente un servicio a la gente", concluyó.