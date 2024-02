ARBA detectó en Nordelta un edificio de oficinas corporativas declarado como baldío

La fiscalización de ARBA llevada adelante el miércoles en Nordelta permitió encontrar irregularidades en otras partidas inmobiliarias, incluyendo más de 100 casas y 81 piletas

El procedimiento vigente en estos casos prevé la retención temporal de las embarcaciones y un plazo de 36 horas para que sus dueños regularicen la situación

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA)de 14.500 metros cuadrados construidos que pagaba el Impuesto Inmobiliario como si fuese un terreno baldío, en el marco de un operativo, se informó oficialmente.Si bien el edificio, que sus desarrolladores describen como sustentable y destinado a oficinas corporativas de calidad AAA, fue construido hace más de un año, todavía no tenía registrado ni un solo metro cuadrado en el catastro provincial.y cuenta con cocheras subterráneas.Además de este predio, la fiscalización de ARBA llevada adelante el miércoles en Nordelta permitió encontrar irregularidades en otras partidas inmobiliarias, incluyendo más de 100 casas y 81 piletas.En total, sumando el edificio y el resto de las construcciones sin declarar, la Agencia detectó 45.000 m² no registrados.Los responsables fueron intimados y ahora deberán afrontar multas de hasta $ 25 millones.Respecto de estos operativos orientados a detectar evasión y recuperar deuda en segmentos de alto poder adquisitivo, el director de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que “lo que estamos mostrándole a la sociedad y, en definitiva, a las y los contribuyentes, es que hay una Agencia que se está modernizando, que simplifica, que aliviana el cumplimiento a la gran mayoría”.“Pero que a aquellos que no cumplen, teniendo capacidad contributiva para hacerlo, les va a caer con toda la fuerza y con todas las competencias que tiene conferida por ley”, afirmó Girard, quien subrayó que “es muy importante comprometernos con generar recursos genuinos para el gobierno provincial, porque se vienen cuatro años que, todo indicaría, van a ser muy difíciles en términos financieros”.A la par de estas acciones para detectar construcciones sin declarar, los equipos de fiscalización de ARBAya que sus propietarios adeudaban en conjunto más de $ 1,5 millones del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.Por su valuación fiscal y nivel de deuda, las embarcaciones cumplían con las condiciones para ser secuestradas por el organismo.El procedimiento vigente en estos casos prevé la retención temporal de las embarcaciones y un plazo de 36 horas para que sus dueños regularicen la situación.De no concretarse en el lapso previsto, que culmina este jueves por la tarde, la Agencia de Recaudación aplicará sus competencias legales y, comunicando la medida al juez correccional de turno y a Prefectura Naval Argentina.El operativo integral en Nordelta incluyó también controles sobre vehículos de alta gama, para notificar deudas del Impuesto a los Automotores y otros tributos.Del total de vehículos controlados,De ellos, 21% registraban deuda en concepto de patente, y tras la notificación, los titulares con deuda firmaron compromisos de pago o abonaron de manera electrónica por un monto de $ 3,2 millones.