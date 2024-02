El Banco Central concluye la primera licitación de la Serie 2 del Bopreal

Banco Central. Foto: Leo Vaca

El Banco Central (BCRA) concluirá este jueves lade una Argentina Libre (Bopreal), destinados a la cancelación de deuda con los importadores, con la expectativa de continuar con el éxito que tuvo la Serie 1.La subasta es exclusiva para empresas del segmento mipyme que hayan registrado deudas en el Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior lanzado conjuntamente por la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).Tras el éxito de la Serie 1 -que colocó los US$ 5.000 millones de valores nominales (VN) estipulados-,hasta completar el máximo de US$ 2.000 millones de VN contemplado para este nuevo capítulo.El viernes pasado, la autoridad monetaria tomó la decisión de otorgar un importante "endulzante" que era reclamado por las empresas para entrar a la nueva subasta: permite la operatoria de la nueva serie en el mercado secundario, tal como sucedió con la número 1.Los títulos que se licitan tienen como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2025.Asimismo, tienen una amortización de doce cuotas mensuales consecutivas, el último día calendario de cada mes, que se abonan a partir del 31 de julio de 2024."Las primeras once cuotas de 8,33% del valor nominal original y la última de 8,37% del valor nominal original, pagaderas en dólares ", precisó el BCRA.publicado por el Central en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de inicio de la licitación.Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios que fueron diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas.Con los bonos,en un contexto de alicaídas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.