Kreplak: "Desde que se sancionó la ley, las muertes se redujeron el 90% en la provincia"

El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, rechazó el proyecto de ley para derogar la IVE / Foto: Archivo.

Desde que se sancionó la ley del aborto, se redujeron el 90% de las muertes por esta causa en @BAProvincia, es decir, se evitaron 45 muertes si el promedio era sostenido. No hay debate válido. Es cuestión de salud pública. Nos entretienen mientras ajustan y hambrean. No pasarán. pic.twitter.com/rzzejOcGpZ — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 8, 2024

La ley que consagra la Interrupción Voluntaria del Embarazo se sancionó en diciembre de 2020 después de intenso debate público / Foto: Archivo.

La propuesta

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados convierte en punible a "la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare"

El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak,, presentada por La Libertad Avanza en el Congreso, y sostuvo que "no hay debate válido" sobre el tema."Desde que se sancionó la ley del aborto, se redujeron el 90% de las muertes por esta causa en la provincia de Buenos Aires; es decir, se evitaron 45 muertes si el promedio era sostenido. No hay debate válido. Es cuestión de salud pública. Nos entretienen mientras ajustan y hambrean. No pasarán", publicó en las últimas horas el funcionario bonaerense en su cuenta de la red social X.Esta semana, diputados de La Libertad Avanza presentaron en el Congreso Nacional, sancionada a fines del 2020.El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Rocio Belen Bonacci para pedir la derogación de la "Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.En el caso del artículo 85, esta propuestay en el artículo 86 reinstalaría la "inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena" a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que "abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo".Actualmente, de acuerdo con la ley 27.610 que se encuentra vigente, ambos artículos indican que no se incurre en delito en caso de que el aborto sea realizado dentro de las primeras 14 semanas de gestación y "con consentimiento de la persona gestante".En tanto la propuesta libertaria pide volver a modificar el artículo 85 del Código Penal yAdemás, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime "con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena" a quien "dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare" a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: "Será reprimidaEn la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, "luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare".El proyecto presentado por LLA plantea además que "la tentativa de la mujer no es punible. El juezque la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".El documento presentado en Diputados el lunes fue acompañado por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.