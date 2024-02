Milei visitó un kibutz atacado y dijo que Hamas "es una nueva versión del nazismo"

Foto: X

El Presidente analizó que el "nazismo hizo lo que hizo porque el mundo libre permaneció indiferente" y reclamó: "No podemos ser indiferentes, no podemos repetir el error".



En ese poblado -ubicado a 1,8 kilómetros de Gaza-, Milei y Herzog escucharon a las víctimas del ataque, muchas de las cuales son argentinas-israelíes, y les brindó su apoyo.



Particularmente, mantuvieron un encuentro con Ofelia Roitman, quien estuvo secuestrada por Hamas; los padres de la familia Cunio, también con integrantes cautivos del grupo islamista; y estuvieron en la casa de la familia Horn, cuyos hijos Yair e Eitan siguen capturados en la Franja de Gaza; y en la vivienda que habitaba la familia Bibas, conformada los pequeños Kfir y Ariel Bibas junto a su mamá Shiri y su papá Yarden, quienes también siguen secuestrados.



En el ataque del 7 de octubre, en el kibutz Nir Oz fueron secuestrados 18 argentinos por parte de Hamas y aún siguen desaparecidos una docena.



En total fueron secuestrados 70 habitantes y 30 de ellos aún siguen cautivos.



Ahí vivían 417 personas, un cuarto de las cuales fueron asesinadas por el grupo terrorista.



Hoy el kibutz no se encuentra habitable, ya que las casas fueron incendiadas y destrozadas.



Milei estuvo acompañado en la visita por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino y el embajador designado en Israel, rabino Axel Wahnish.

El Presidente y el rabino Osher Vai.

