Caputo: "El programa económico no depende de la sanción de la ley 'Bases'"

Foto: Julián Álvarez.

El ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó que "lo que pasó en el Congreso con la Ley omnibus sea un desastre", y señaló que "el programa económico, no depende de la sanción de la ley porque el paquete fiscal ya había sido retirado".En declaraciones al canal de TV, LN+, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que "entre el 70% y el 75% del paquete fiscal no estaba en la ley" y remarcó: "Estamos lidiando con gente que no quiere el cambio"."Hemos sido más duros con todas las partidas con los giros a las provincias y con la obra pública", dijo Caputo.El ministro remarcó que la economía está "en equilibrio financiero en enero sin la sanción de la ley" y agregó: "Todo lo que hemos hechos ha dado mejores resultados".Caputo subrayó que "la inflación se está desacelerando por la combinación de dejarle dar a la maquinita porque la base monetaria amplia cayó un 20% en términos reales, de establecer un ancla fiscal y el tercero es que la gente está cuidando los precios y los pesos".El responsable de la cartera económica dijo que "en la última semana la inflación minorista alcanzó a 1,5% semanal con lo cual ya se está viendo una desaceleración de precios".Caputo sostuvo que "la rehabilitación va a ser dura porque la Argentina es un adicto al déficit fiscal"."La alternativa era seguir como antes y nos estrellábamos. En alguna parte del déficit, los subsidios representaban 40% del desequilibrio", agregó.El ministro aseguró que "el ingreso de los jubilados se lo licuó el gobierno pasado" y que "los jubilados perdieron entre el 15% y el 40% en términos reales de su poder de compra".Al respecto, adelantó que se cambiará la fórmula de actualización de las jubilaciones porque "los jubilados pierden plata" y precisó que se sacó del proyecto de ley "para enviarla en un nuevo paquete fiscal".El jefe del Palacio de Hacienda resaltó que "toda la plata que tiene que ir a las provincias por ley, va a las provincias, las discrecionales las maneja la Nación".Al respecto, sostuvo que "desde la Nación solo 18 puntos del gasto corresponden al gobierno federal. De eso, 11 puntos son jubilaciones y quedan 7 puntos del resto del gasto y de eso hay que bajar 5 puntos. ¿Cómo se hace para bajar el gasto en esa magnitud?"El ministro sostuvo que "cuando no sale una negociación, hay acusaciones. Las provincias hicieron un mal análisis de su poder de negociación creyeron tener más poder del que tienen"."Hay que tocar un montón de cosas. El régimen de Tierra del Fuego fue respaldado por un decreto del ex presidente Alberto Fernández que le dio estabilidad fiscal hasta el 2038 y el ex ministro Sergio Massa envió un proyecto y se ratificó por ley", detalló el ministro."Tiene que haber un cambio y el que no apoya no quiere los cambios. Va a haber que pasar este momento difícil. No hay alternativas, lo opción es mucho peor y esta vez va a dar resultados. No estamos engañando a la gente, vamos a solucionar el problema y nos va a ir bien", concluyó.