Ecuador se convierte en el segundo país latinoamericano en despenalizar la eutanasia

Foto: 123rf

📌 Paola Roldán Espinosa, una quiteña de 42 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), logró que se legalice la eutanasia en Ecuador.



AQUÍ su biografía ▶️ https://t.co/qpiRLTuYlD pic.twitter.com/fzvusEIhth — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) February 8, 2024

Ecuador dio luz verde a la eutanasia, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en despenalizar el procedimiento después Colombia, a raíz del caso de una paciente con una enfermedad incurable y mortal, se informó este miércoles.que sufre desde hace tres esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa y dolorosa.La mujer interpuso en agosto una demanda contra el artículo 144 del Código Penal ecuatoriano, que considera el procedimiento como un "homicidio" y prevé una pena de prisión de entre 10 y 13 años, consignó la agencia AFP.La sanción por homicidio "no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente", señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado.Farith Simon, uno de los abogados de Roldán, indicó a través de la red social X que la sentencia es de cumplimiento "inmediato".también por X, tras conocerse que su solicitud estaba en la etapa final del análisis.La Corte de Ecuador, un país de mayoría católica, evaluó los alegatos de Roldán y explicó que "sería irrazonable imponer a quien atraviesa esta situación una obligación de mantenerse con vida"."Cada ser humano puede tomar decisiones libres e informadas cuando se afecta su desarrollo personal, lo que a criterio de esta Magistratura incluye la opción de poner fin al sufrimiento intenso causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable", añadió.El organismo constitucional empezó en noviembre a debatir el pedido de "legalizar la eutanasia como un medio para que personas con enfermedades y lesiones graves e incurables ejerzan su derecho a una muerte digna", según la defensa de Roldán.Con su cámara apagada y hablar pausado, Roldán dijo haber recibido "muy conmovida y con alivio" el fallo de la Corte Constitucional, que abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel."Fueron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda", agregó la mujer, que permanece postrada en una cama y expresó querer descansar "en paz y tranquila".Con una sonda permanente que le suministra oxígeno, añadió: "Sé que lo único que merezco es la vida y la muerte con dignidad" y que "he rozado la muerte tantas veces"."Se ha convertido en la voz de esas personas que en Ecuador representan la cuarta causa de suicidios", anotó en alusión a quienes sufren enfermedades incurables.En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997.En tanto, los parlamentos de Uruguay y Chile discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.