Nación y Chubut ratificaron el trabajo conjunto para combatir incendios en la cordillera

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el secretario de Deportes, Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, recorren la zona afectada por los incendios / Foto: Agustín Torres.

Torres y Scioli sobrevuelan la zona del parque nacional Los Alerces afectadas por las llamas / Foto: Maxi Jonas.

Recién aterrizado en Esquel, el gobernador de Chubut @NachoTorresCH me agradeció la visita a la provincia. Con la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, el intendente local Matías Taccetta y el equipo responsable del manejo del fuego estamos recorriendo las zonas afectadas por los… pic.twitter.com/Ftm4FGw2vJ — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) February 7, 2024

🔴 EN VIVO | El gobernador @NachoTorresCH ; junto al Secretario Nacional, @danielscioli ; y al intendente de Esquel, @TaccettaMatias , realizan una conferencia de prensa, para abordar el estado actual del incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”.https://t.co/qMRPbJqVpA — Gobierno del Chubut (@gobiernochubut) February 7, 2024

para combatir los incendios en la cordillera, y destacaron el trabajo de bomberos y brigadistas para combatir el fuego que se desató hace diez días en el Parque Nacional Los Alerces.Torres y Scioli, que arribó este miércoles a Chubut, abordaron durante una rueda de prensa, según informaron ambos funcionarios en sus cuentas en la red X.Del encuentro,al cabo de una recorrida aérea de las autoridades por las zonas afectadas por el fuego, participaron además la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, y el intendente local, Matías Taccetta.y ver cómo nuestros brigadistas, hermanados los brigadistas del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, y de otras provincias -hoy se suman brigadistas de Santa Fe- de Provincia de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, todos colaborando y - literalmente- poniendo el cuerpo para cuidar la vida de tantos vecinos"."Por el contrario y en paralelo, el ver que un puñado de delincuentes, de miserables, como dije, intentaban reactivar focos de incendio en distintas zonas de la ciudad. Por eso, el día uno que el incendio esté controlado, quiero llevarles la tranquilidad a todos los esquelenses y a todos los chubutenses de que esta vez no va a quedar en la nada", añadió.y que le dé celeridad a otras causas que tienen que ver con inicio intencional de fuegos y toma de tierras, que dormían hace años. No tenemos tiempo para burocracias y tenemos que actuar rápido, y por ello agradezco a Daniel Scioli, porque lo llamé hace exactamente 48 horas, y me dijo mañana (por este miércoles) estoy en Chubut"."Se hizo presente con respuestas y resultados concretos, activando un aporte de 1.500 millones de pesos del Tesoro Nacional que son más que necesarios para compensar mucho de lo que se está utilizando en el Parque Nacional y en jurisdicción provincial, para liberar partidas de indumentaria para los brigadistas; y sobre todo para valorar que acá no hay grieta, la Provincia y el Gobierno nacional tenemos que trabajar de manera conjunta, el Estado nacional y provincial tenemos la responsabilidad de dar respuestas a la gente, trabajando mancomunadamente, con resultados, de forma rápida, con responsabilidad y sin partidismo", ponderó.de abordar de forma integral las temáticas, codo a codo con el Gobierno nacional, y con el nivel municipal. Y más con las características de los acontecimientos que acabamos de presenciar, donde uno puede ver a los brigadistas arriesgando su vida, desplegando un operativo logístico extraordinario, de modo que el fuego no llegue a las poblaciones. Se demuestra, además, la solidaridad de las Provincias"."Estando presente la subsecretaria de Ambiente, hemos puesto a disposición de la Provincia todo lo que está a nuestro alcance, siguiendo la instrucción del ministro del Interior, Guillermo Francos, para que nos hagamos presente y abordemos no solo este tema, y sino también en el ámbito del deporte, ambiente y turismo", apuntó.Siguiendo esta línea, Scioli, viene un fin de semana largo, el turismo mueve más de cuarenta rubros de la economía que tenemos que apuntalar, y reconocemos toda la diversidad que posee Chubut, del océano a la Cordillera", afirmó.