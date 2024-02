Encontraron en La Rioja restos fósiles de una especie precursora de los mamíferos

Se trata del Riojanodon nenoi (diente de La Rioja). Foto: Prensa.

Fósiles de un pequeño animal,, fueron descubiertos en el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, por investigadores del Conicet queEl animal, cuya descripción fue publicada en la prestigiosa revista The Anatomical Record,El nombre nenoi, por su parte, homenajea a Roberto "Neno" Narváez, guardaparque del Parque Nacional Talampaya y actor clave en las campañas paleontológicas en esa región.La agencia CTyS de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) consignó en su sitio web que este descubrimiento, realizado en ese parque nacional de la provincia de La Rioja, es clave, pues, comentó Agustín Martinelli, investigador del Conicet e integrante del equipo.Martinelli agregó que estos cinodontes "se diversificaron previamente al surgimiento de los dinosaurios", mientras que "los mamíferos que conocemos hoy en día tuvieron su auge recién después de la extinción de los grandes dinosaurios del Mesozoico"."Del Riojanodon encontramos restos de las mandíbulas y dientes. Es algo bastante peculiar lo de este extinto animal, porque es una forma de dentición herbívora dentro de un grupo que era principalmente carnívoro. De alguna forma, se 'abrió' una rama de 'herbivorismo' en esta línea evolutiva", explicó Martinelli, integrante del equipo Archosaur Research Group (ARG) y de la Asociación Paleontológica Argentina (APA)."Hace más de diez años que trabajamos en esta zona. Personas como 'Neno' son importantísimas porque conocen al territorio como la palma de su mano. Imaginate que acá no hay caminos ni nada marcado, pero, como un baqueano experto, él nos va diciendo en qué lugar están las rocas de distinto color y, por lo tanto, antigüedad, como ningún mapa lo describe", valoró el investigador del CONICET y paleontólogo.Para los investigadores,En términos de tiempo, el Riojanodon vivió durante el período Triásico, entre unos 237 y 236 millones de años atrás. No llegó a convivir con los dinosaurios, aunque sí con sus predecesores.Los restos fósiles de este animal fueron encontrados a partir de trabajos de campo realizados entre 2014 y 2022 en la Formación Chañares, una de los depósitos de rocas continentales triásicas más rica en contenido fósil de América del Sur.Debido a su abundancia y diversidad,"Las primeras campañas realizadas por el grupo de ARG datan de mayo de 2001. Recién en septiembre de 2014 encontramos el cráneo, en el campo en la Formación Chañares", comentó la investigadora Julia Desojo, quien coordinó los trabajos de campo al Parque Nacional Talampaya.Desojo, científica del Conicet y presidenta de APA,"Estos fósiles que presentamos son solo una mínima muestra del potencial paleontológico de nuestro patrimonio que debemos cuidar y difundir entre todos. Para ello, estamos tanto los cultores de la paleontología como las autoridades provinciales y nacionales y la APA, que conecta a todos los activos sobre la paleontología nacional", acotó.El trabajo científico fue liderado por el doctor Agustín Martinelli, de la Sección Paleontología de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales y contó con la participación del doctor Martín Ezcurra, del licenciado Juan Escobar y de la doctora Belén von Baczko, también de dicha institución; del doctor Lucas Fiorelli y el doctor Martín Hechenleitner del CRILAR (Anillaco, La Rioja); del doctor Jeremías Taborda del CICTERRA (Córdoba) y de la doctora Julia B. Desojo (CONICET-Museo de La Plata), quien coordinó los trabajos de campo al Parque Nacional Talampaya y coordinadora de ARG.