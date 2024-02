Germán Martínez ardvirtió que el Gobierno armó "una estrategia fallida" y su fracaso "se veía venir"

Para Germán Martínez, el Gobierno sale a buscar "traidores" / Foto: Florencia Downes.

El jefe del bloque de UxP dijo que el proyecto mezclaba "peras con manzanas" / Foto: Osvaldo Fanton.

El presidente del bloque de diputados de, señaló este miércoles que el retorno a comisión de la Ley de Bases fue "el resultado de una estrategia legislativa fallida del oficialismo" y advirtió que el Gobierno está "buscando traidores y culpables".El diputado nacional por, en declaraciones a, opinó sobre el retorno a comisión de la: "Fue el resultado de una estrategia legislativa fallida del oficialismo para tratar el proyecto., por la enorme cantidad de artículos en diferentes materias.".En esa misma línea,indicó que el Gobierno cometió un error al "enviar el proyecto a tres comisiones" y cuestionó que ni el, fueron "a defender el proyecto en la comisión".porque 55 diputados no sabían qué votaron. Además, hicieron reuniones en departamentos particulares de los diputados de la cámara, en donde nadie sabe lo que se hizo con el dictamen", denuncióEl jefe deevaluó las reacciones en el Gobierno nacional tras el regreso del proyecto a comisiones: "El oficialismo y el Presidente () están en estado de shock. Cuando pasan estas derrotas legislativas, tienen diferentes reacciones. Algunos empiezan a buscar traidores y culpables"."Primero, esos culpables tienden a estar por fuera de tu espacio político; luego comienza un caza de bruja interna, pero es parte del shock que tiene un espacio político cuando tienen una derrota legislativa de ese estilo", auguró.Al ser consultado sobre el destino de la, el diputado sostuvo: "No tengo idea de lo que quiere hacer el oficialismo y no se sabe qué quiere hacer el oficialismo en la cámara. Es todo un desconocimiento. Nosotros nos enteramos de las cosas en los off de record con los periodistas".Y agregó: "Ayer hicieron un cuarto intermedio y en la reunión con los presidentes de bloque, el presidente de la cámara () me dijo 'no entres porque es una reunión entre nosotros'".Asimismo,destacó el rol depara oponerse a la: "Desde nuestro bloque hicimos una tarea para desenmascarar cada una de las inconsistencias de los artículos del proyecto de ley".Sobre el rol delen el gobierno, afirmó:. El ministro de Economía (Luis Caputo) y el secretario de Finanzas (Pablo Quirno) trabajaron con Macri. La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) fue ministra de Macri y candidata de JxC. Después, el tándem parlamentario de ambos, son parte de una misma estrategia política".Y agregó: "A lo largo del debate, no ha habido ninguna voz crítica de la. No se conocen críticas aly a la política económica de, que está complicando la vida en la salud, alimento, transporte y vestimenta".