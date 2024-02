Los hijos pródigos de Mar del Plata

Mar del Plata fue fundada el 10 de febrero de 1874 por Patricio Peralta Ramos. (Foto Diego Izquierdo)

Puede afirmarse quees de todos los argentinos: se presume difícil encontrar a un argentino que no haya vacacionado aunque sea una vez en su vida en. Ello también genera una población permanente, de más de, y otra estacional, que en los meses de verano supera hasta holgadamente esa cifra.Es por ello, quizás, que se haga difícil encontrar. Acaso tenga que ver la sombra cercana de, la complejidad de, o sencillamente que las cuestiones identitarias tienen más que ver con la fuga que con lo inalterable.Es decir, aunque siempre querramos creer que hay un conjunto de atributos, cualidades y defectos que son comunes a quienes habitan determinada zona, la cuestión puede ser más brumosa. Sí puede hablarse de un profuso listado de marplatenses famosos, y que alcanzaron dicha fama, la mayoría de ellos, en otras partes del mundo. Un carácter estacional de residencia.El 11 de marzo de 1921 nació enMar del Plata, el músico que revolucionaría el tango y se convertiría en un referente de toda una generación. Este talento muy prontamente lo llevaría a los lugares más recónditos. Con apenas 13 años conoció acuando estaba filmando El día que me quieras en Nueva York. Allí Astor interpretó a un canillita. Su padre siempre impulsó su carrera de músico y le compró su primer bandoneón a los seis años. Siempre volvía a la ciudad que lo vio nacer.Aunque nació el 6 de enero de 1943 en la ciudad balnearia, el autor detransitó su infancia en otras pequeñas ciudades, como. Los personajes que en esos años fue conociendo inspiraron sus historias.La tenista más importante del país en rigor nació en la, en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento, pero a los dos días, los Vilas retornaron a su casa de la, donde transitó su niñez. Por supuesto, su pasión por el tenis lo llevaría de adolescente a competir en el circuito internacional, y regresar permanentemente a su ciudad., el verdadero nombre de la artista, nació enel 3 de octubre de 1940. Allí recuerda haber tenido “una familia completamente disfuncional en todos los lugares donde miraba, no solo padre y madre, sino los tíos, los abuelos”.Tras haber llegado a Buenos Aires, los agitados años 70 la forzarían al exilio, del que regresó con la democracia.Uno de los mayores referentes del cine brasileño en realidad nació en…. Más precisamente un 7 de febrero de 1946. Pero en 1963, muy joven, emigró al vecino país. Un biógrafo suyo lo adjudicó al “ambiente antisemita” que se viviría en ese momento en el país (el apellido original del cineasta era “Babenko”). Como se recuerda, ", lo lanzó a la fama.La patinadora es uno de los emblemas deportivos de la ciudad: cinco veces campeona mundial, seis veces campeona panamericana y diez veces campeona sudamericana. En 1996 y 2008 fue una de las portadoras de la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Pekín 2008. Fue ganadora del Premio Olimpia de oro (máximo premio deportivo de Argentina) en 1995, concedido al mejor deportista del año. Obtuvo además el Premio Konex de Platino en 1990 y 2000 como la mejor patinadora de la década en Argentina. En resumidas cuentas,La vedette y actual panelista de TVtambién es marplatense. Polifacética, incursionó en el baile, la canción, y actualmente detenta la condición de empresaria, con locales de ropa. La fama de Marixa puede citarse en 1990, como una de las “Diosas del verano” del recordado ciclo de Marcelo Tinelli, "Ritmo de la noche". Recientemente volvió a las luces, al recordar su romance con el malogrado cantante tropical Rodrigo Bueno, fallecido en un accidente automovilístico en 2000. Como emprendedora textil, fue una de las pioneras de La Salada.Acaso el arquero titular de lasea el marplatense más famoso del momento, con sobrada justificación.es del 2 de septiembre de 1992. Ya a los 17 se probaba en las inferiores del club Independiente, aunque luego se decidió a irse a Europa. Hoy brilla en el Aston Villa de la Premier League. Al consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022, recordó emocionado cuando su padre lo llevaba a una plaza del barrio,, para que practique su vocación de arquero.Un emblema del rock alternativo e independiente, pero también actriz y escritora, la líder de la banda Suárez nació el 24 de diciembre de 1965 (falleció el 6 de julio de 2020). Entre Mar del Plata y Buenos Aires, Rosario en los 90 creó y lideró aademás de las bandasDespués de la separación de su primera banda, en 2001, comenzó una carrera como artista solista, con la que cosechó siete discos de estudio. Además, se destacó por su labor como escritora y actriz, especialmente por su participación en la extraña y atrapante película, de 1999.llegó al mundo el 25 de octubre de 1994, y es una popular cantante, compositora y actriz argentina. Saltó a la fama por sus canciones «Butakera», «Tu amor» y «Dos besitos» que se ubicaron dentro de las primeras 15 del listado Argentina Hot 100 publicado por la revista Billboard. Además es una de las pioneras femeninas dely una de las mayores referentes delen Argentina. Como actriz se dio el gusto de aparecer con un breve papel en la segunda temporada de "El marginal". Es una de las artistas elegidas para los festejos de los 150 años de MDQ.Favio Juan Manuel Posca tiene un lugar ganado como provocativo comediante en el off y on Corrientes, pero pocos saben que nació en nuestra ciudad balnearia allá por el 22 de diciembre de 1966. Comenzó haciendoa fines de los 80. Luego, en televisión, estuvo en 1992 De la cabeza con Alfredo Casero, y en 1993 en Del Tomate. En 1995, durante un año, interpretó a "El Perro", "Biliqui", "el Rappero" y "Hormiga" en Nico, el programa de Nicolás Repetto que lo hizo famoso. El resto ya es historia más conocida. Si puede, Favio pasa los veranos enteros en Mar del Plata, como buen fanático del surf.Tantas facetas no la hacen perder de vista que nació en MdP hace 61 años. Efectivamente fue una de las principales caras de las revistas de fines de los 80, pero en esa parábola de la vida, actualmente es una reconocida bestseller, con sus novelas históricas.Otro símbolo del deporte marplatense. Fue un ciclista ganador de lay del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2004. Es el deportista argentino con mayor cantidad de participaciones en Juegos Olímpicos: 1984, 1988, 1996, 2000, 2004 y 2008. Obtuvo también dos medallas de plata y ocho medallas de bronce en Campeonatos Mundiales. En Juegos Panamericanos, logró un total de cinco medallas, siendo tres de ellas de oro (en 1999, 2003 y 2007) y dos de plata (1983, 2003). En 2013 fue elegido como senador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria.