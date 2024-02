La oposición salvadoreña analiza pedir la repetición de las elecciones legislativas

"Sepan que, en nuestro país, las cosas no están bien, porque han manipulado todo el sistema electoral" Manuel Flores

El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, anunció quelegislativas que se realizaron el domingo en El Salvador.Flores precisó que"Sepan que, en nuestro país, las cosas no están bien, porque han manipulado todo el sistema electoral", afirmó Flores en declaraciones a periodistas en un hotel capitalino donde sesiona el Tribunal Supremo Electoral (TSE).No informó cuándo presentarán ese pedido, pero adelantó que tenían programada una reunión con los demás partidos para analizar el asunto.Otros tres partidos opositores no descartaron la posibilidad de hacer lo propio, aduciendo fallas en los sistemas de transmisión de datos y en la custodia de los paquetes electorales con los votos.Se trata de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Nuestro Tiempo (NT) y Vamos, aunque hasta esta tarde no habían confirmado si finalmente darán ese paso ni cuándo, consignó la agencia de noticias Sputnik.Jueces del TSE rechazaron los pedidos de anular las elecciones y dijeron que tal decisión no se justifica."Eso no es posible, eso es jugar con la población, no se puede decir que hay que anular las elecciones; hay que respetar al pueblo, el pueblo acudió masivamente a votar; pedir la anulación es dar patadas de ahogado", dijo a periodistas el magistrado Guillermo Welman.Otros de los miembros del TSE, Noel Orellana, afirmó que las fallas no significan que el proceso haya colapsado y que son problemas que ocurrieron en países con altos niveles tecnológicos como Estados Unidos y Alemania."Como TSE somos los más interesados en que esto concluya a la brevedad posible. Hay que crear certidumbre en la población y tenemos el proceso electoral del 3 de marzo para los concejos municipales y el Parlacen", añadió.“Algunos inconvenientes dificultaron que la transmisión fluyera como se tenía previsto”, explicó entonces la presidenta del TSE, Dora Martínez, en cadena nacional de radio y televisión.La funcionaria aseguró que el escrutinio definitivo se efectuará tal como lo establece el Código Electoral.