Lagrimeando, De Loredo reivindicó a la UCR y descalificó al presidente Milei

Foto: Camila Godoy

Rodrigo De Loredo se puso a llorar en pleno móvil: "Había una gran oportunidad para hacer reformas en la Argentina" pic.twitter.com/dpMWNgP2bw — C5N (@C5N) February 7, 2024

El jefe del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo, reivindicó este miércoles la actitud de su partido en el tratamiento de la ley "Bases" y consideró "sumamente injustas" las duras críticas del presidente Javier Milei contra la UCR, a quien además acusó de decir "barbaridades, estupideces e idioteces".que el Ejecutivo planteé "una dinámica de este tipo".Al hablar con la prensa en la entrada del Congreso,"Las declaraciones que vemos del Gobierno...las que son fake news son más suaves que las oficiales. El diálogo está cortado, no es un buen sendero. No avizora nada bueno para los argentinos una dinámica de este tipo", advirtió.Para el diputado radical,"Las declaraciones del Presidente, en términos institucionales, son gravísimas. Para con el radicalismo son sumamente injustas. No le doy bola porque son adrede", señaló y agregó que le "preocupan" porque la investidura presidencial "construye cultura en la sociedad" y que "no puede estar tuiteando idioteces todo el tiempo"."La principal responsabilidad es del Gobierno. El radicalismo ha tenido disidencias. Tiene un sector que es crítico con Milei, pero es crítico, es legítimo. De hecho ellos lo tenían contabilizadoLagrimeando y al borde del llanto, añadió queCriticó al oficialismo por "retirar" la ley y se preguntó si en realidad el Gobierno "no quería" el proyecto y buscó en su lugar "una narrativa"."Hay que lograr que las cosas pasen. Podés tener muchas voluntades e ideas pero necesitás orden y gestión. El desorden es total", sostuvo.Sobre el tratamiento en particular de la ley,"No voy a ser hipocrática. También dividía mi partido. Son locos si alguien pensaba que los 34 (diputados radicales) íbamos a votar de la misma manera", apuntó, y adelantó que "muchos" de su partido iba "a votar a favor de que se privatice Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Aysa"."En mi bloque iba a haber una mitad que iba a insistir empresa por empresa y otra mitad que iba a entender que ya tenemos información para que sean sujetas a privatización", detalló, aunque señaló que no están de acuerdo en "repetir experiencias" de venta de empresas estatales "a bajo precio" y "remataron el patrimonio público".