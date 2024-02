"Caputo y la casta económica están primeros en ranking de inmoralidad e injusticia"

Elisa Carrió cuestionó severamente al Gobierno por la ley "Bases". Foto: archivo.

La exdiputada y líder de laacusó este miércoles al, y a "la casta económica" de estar; les exigió que "no mientan más", y denunció que con ellos se pasóEn un encendido tuit en la, la cofundadora desostuvo: "¿Por qué ely lapasaron a comisión ladecidió eso porque después venía una fórmula de ajuste por inflación para los jubilados y es lo que no quiere el señor"."Lo quey compañía quieren es que la baja del déficit pase por el hambre de los jubilados. Felicitaciones,y la casta económica están primeros en el ranking de inmoralidad e injusticia. No mientan más. Del relato kirchnerista al relato caputista", aseveró.Y seguidamente sostuvo que "lo único que en esta vida no se puede ser, es imbécil, es decir, privado de entendimiento, en eso consiste ser libre".Parafraseando al presidenteenfatizó: "Viva la libertad de los hijos de Dios que nos da valentía y discernimiento. Felicitaciones a los diputados de la Coalición Cívica que iban a proponer la fórmula. Igualmente saldrá en marzo por decisión unánime del Congreso".El martes,también había salido fuertemente a atacar a los diputados que apoyaron las facultades delegadas previstas por la ley, al calificar ese capítulo como un "horror constitucional" y acusó de "traición a la patria" a quienes avalaban ese principio."Esto es simplemente traición a la patria y muchos van a terminar presos por regalar negocios al sector privado monopólico, ligados a la política y a la casta económica. Hace 30 años padezco esta hipocresía.", amplió entonces la exdiputada.