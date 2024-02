Prigioni: “No tenemos a nadie con posibilidades de venir a la NBA”

Foto: Diego Izquierdo.

El DT del seleccionado argentino de básquet, que estará presente en elque se celebrará en la ciudad de Indianápolis, afirmó este miércoles que en nuestro paísLuego de que el equipo del que es asistente técnico, los Minnesota Timberwolves, finalizara en primer lugar en la Conferencia Oeste en la fecha de corte, su coachfue elegido para dirigir junto a su staff al combinado de estrellas que incluirá a figuras como LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic.De esta manera, Argentina volverá a tener un representante en la gran fiesta de mitad de temporada de la mejor liga de básquet del mundo, ya muy lejos de las épocas doradas de en las que Manu Ginóbili brillara con los San Antonio Spurs.“La actualidad no es la mejor para que los jugadores argentinos puedan llegar a la NBA”, reflexionó el ex base que también fue parte del ciclo más ganador de la historia del baloncesto albiceleste, en una charla con el programa radial “Perros de la calle” (Urbana Play).En este sentido, Prigioni agregó que “. Hay un núcleo de tres o cuatro jugadores consolidados en la Euroliga, después hay un par que buscan entrar a ese grupo, y más abajo jóvenes que intentan entrar a Europa”.El ex jugador de los New York Knicks y de larga trayectoria en España, explicó que “en épocas anteriores había tres o cuatro jugadores en NBA, cinco o seis en Euroliga, muchos consolidados en las primeras divisiones de Europa. Hoy el panorama no es el mismo y estamos trabajando en detectar a esos jóvenes que tengan el potencial para dar ese primer paso a Europa, y después de ahí alguno que pueda despegar y mostrar condiciones para jugar en la NBA”.Consultado por la posibilidad de que se repita una generación dorada como la que compartieron Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni y Fabricio Oberto, entre otros, Prigioni reconoció que “, y después tener la fortuna de que salgan jugadores generacionales de la misma edad y que todos se potencien”.El asistente técnico de los Timberwolves también se hizo un tiempo para valorar su próxima participación en el All Star Game: “Con esta nominación de nuestro entrenador y que nosotros vamos con él, pienso qué loco estar en una situación así,”.