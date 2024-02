Murió el "Tula", el hincha de la Selección que fue con su bombo a 13 mundiales

Foto: archivo Télam.

Hasta siempre, Tula 🥁🇦🇷 pic.twitter.com/23aCs4rwdT — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 7, 2024

, uno de losde la Selección Argentina de fútbol, murió este miércoles a los 83 años por un cáncer de pulmón, según informaron fuentes del Sanatorio La Trinidad Mitre, donde se encontraba internado.El rosarino,, estaba hospitalizado desde el 1° de febrero luego de sufrir complicaciones por su enfermedad y se encontraba en estado delicado."El Tula", que, donde se jactó de llevar el "primer bombo" de la historia, recibió el año pasado el premio "The Best" de la FIFA a la Mejor Hinchada , en París. Subió al escenario, el mismo en el que fueron premiados Lionel Messi, Emiliano Martínez y Lionel Scaloni, luego de la tercera estrella en Qatar, con camiseta argentina, gorro y su bombo para agradecer."Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios. El Dibu, Scaloni, Messi. Ahora yo como hincha estoy muy contento porque soy el primer bombo: Alemania 1974. Desde ese día histórico para acá estuve en todos los Mundiales y Copas Américas", expresó el "Tula"."La satisfacción que me dio la Argentina no tiene precio. Estuve en las tres veces que fuimos campeones del mundo, pero en esta última oportunidad que nos dio el mejor jugador del mundo, Messi, el mejor entrenador, Scaloni, y el mejor arquero, Dibu, es emocionante. A esta altura, a los 82 años, estuve en todos lados. Soy pobre, pero viajé por todo el mundo. Soy un hincha más que vengo a representar a los miles de argentinos que estuvimos alentando a nuestra querida Selección", cerró el rosarino en la ceremonia en París, en febrero de 2023.Carlos Pascual se hizo conocido en los 70 por ir con su instrumento a la tribuna de Rosario Central, club del que era fanático, y también se convirtió en el bombista “oficial” de los actos peronistas en las últimas décadas, con el bombo que le regaló Juan Domingo Perón en 1971 durante su exilio en España.El presidente de la AFA,, fue uno de los tantos personajes vinculados al fútbol que lamentó la partida del reconocido hincha rosarino en su cuenta de la red social X, al tuitear "Nunca nos vamos a olvidar. Hasta siempre, Tula".