River recibirá a Boca el 25 de febrero en el Superclásico

La Copa de la Liga Profesional confirmó este miércoles que else disputará el próximopor el choque interzonal de la séptima fecha del torneo.Es decir que la nueva versión del partido más importante del fútbol argentino tendrá lugar en eldel barrio porteño de Núñez a las 17 en un horario en el que se podrá diagramar un operativo de seguridad con mayor tranquilidad.Se tratará del primer Superclásico para el entrenador boquensey para algunos de los refuerzos "Xeneizes" como el ex Lanús Cristian Lema y el ex Unión Kevin Zenón.En tanto, para el DT riverplatenseserá el tercer superclásico ante el tradicional rival con el antecedente de haber ganado los dos anteriores.En el último duelo jugado en la Bombonera el 1° de octubre del 2023 River dirigido por Demichelis se impuso por 2 a 0 con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz.El anterior jugado en el Mas Monumental fue el 7 de mayo y también favoreció a River, por 1-0 con un gol de tiro penal del colombiano Miguel Borja, en ese caso por la Liga Profesional de Fútbol.