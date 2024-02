Patricia Bullrich, sobre la ley "Bases": "Lo vamos a hacer por otro camino"

El Gobierno nacional “lo va a hacer por otro camino" VER VIDEO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró este miércoles que la vuelta a comisión del proyecto de ley ‘Bases’ en la Cámara de Diputados tras no lograr los acuerdos necesarios significó que “el cambio fue para atrás”, pero advirtió que“Cuando hay que votar un cambio, uno ayuda en lo reglamentario porque lo importante es el cambio. Ayer (por el martes), el cambio fue para atrás, pero lo vamos a hacer por otro camino, no nos van a parar”, aseguró Bullrich a los medios presentes en el monitoreo de la primera quema de droga confiscada por las fuerzas de seguridad en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre.Sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional convoque a un plebiscito, la ministra sostuvo: “No hemos hablado todavía de eso porque el presidente (Javier Milei) está fuera del país. No hemos tenido un diálogo para saber cuál será la estrategia, pero lo que está claro es que el cambio sigue, aunque aún no sabemos cuál será el instrumento”.“Votar inciso por inciso es una metodología que podría haber demorado un mes. Entonces, ahí la forma hace al fondo, ya que cuando alguien no quiere votar algo, vota inciso por inciso”, graficó.Allí, la ministra ejemplificó que este martes en la Cámara de Diputados “votaron en contra del inciso que contemplaba la emergencia contra la trata, contra la droga, contra los secuestros extorsivos. Eso le parece que alguien puede votar en contra”.Al finalizar, Bullrich enfatizó que en el comportamiento de los bloques opositores “lo que hay es una decisión de que la Argentina siga en el desastre en el que está" y concluyó: