Erke, charango y bombo, carnavalito para escuchar las voces de las mujeres

El carnavalito, la danza de los “puentes”, las “alas”, y las “calles”, la música ancestral que honra a la, tiene su día en el calendario de celebraciones de nuestro país: cada 7 de febrero, se festeja el Día Nacional del Carnavalito, en memoria del fallecimiento deel compositor de uno de los carnavalitos más conocidos de nuestro país, y grabado en casi todo el mundo:Al nutrido repertorio tradicional de carnavalitos, a los que le han puesto voz muchas de nuestras más renombradas cantantes del ámbito del folclore, se suman nuevos títulos compuestos por mujeres, que introducen cuestiones de género.En rigor, esa temática no escapa tampoco a los rituales en torno al carnaval, como es el caso de “Los jueves de comadres”, la festividad que antecede al comienzo del carnaval y de la quesi se tiene en cuenta que lo que comenzó como un ritual de origen religioso, fue mutando en un espacio de sororidad donde las mujeres no solo colaboran mutuamente con la crianza de los hijos sino también hacen red en una alianza que las sostiene emocional y económicamente y se constituye en un espacio de construcción de sentido, algo indispensable en una sociedad en donde aún es el hombre quien concentra el poder, como bien lo documentan las investigadoras María Alejandra Vega y Lía Carla De Ieso en el estudio que realizaron sobre los cambios que se han producido en los Jueves de Comadres del departamento de Tilcara y el comadrazgo y su relación con la lucha por la igualdad de derechos de las tilcareñas., y aúnan en el tiempo las voces de mujeres de nuestro preciado cancionero popular.La canción, compuesta por la gran cantora jujeña Maryta de Humahuaca hace referencia a diferentes situaciones de acoso sufridas por las mujeres quebradeñas en el marco de los festejos de carnaval, desde abusos hasta golpes pasando por otras formas de violencia machista."Rescato esto de hacercon algo tan alegre como un carnavalito. A veces parece que la defensa de nuestros derechos no es con alegría. La alegría es una forma mucho más profunda de llegar", señalay participante del videoclip de la canción de Maryta, y con su observación da en el clavo: porque el mensaje de este carnavalito trasciende el territorio andino y abarca una temática de interés universal para poner el acento en la importancia de la alegría como arma de lucha y de conquista en un mundo en el que hay un cuestionamiento hasta al derecho de divertirse que tiene la mujer.Quizás sea por eso que. "Todos tenemos derecho a divertirnos y darnos esa posibilidad de respeto”, dice su autora y nos hace cantar a todas., así se define en sus redes, esta artista que en 2019 ganó el Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum de Folklore Artista Femenina por su álbum "Jallalla".En efecto, además de vocalista, Micaela es una multiinstrumentista especializada en instrumentos de viento de origen andino (es considerada una de las mejores intérpretes y la primera mujer indígena en recibir la bendición de los ancianos de su comunidad para tocar la quena, de uso exclusivo para los hombres). Además, escreadora del “Encuentro de mujeres artistas de la quebrada” e integrante de la Agrupación de Comadres “Las Warmis Alegres” que celebra cada “jueves de comadre”-previo al Carnaval- en Tilcara, Jujuy.Desde allí, su lugar de residencia,: fue aplaudida en Festivales de música Latina y Word music y llevó su arte a escenarios de países como Italia, Portugal, Holanda, España, Francia y Bélgica.Además de su producción discográfica como solista que consta de tres discos, hizo colaboraciones con destacados de la escena musical como, e incluso incursionó en otras sonoridades como la música electrónica, en su colaboración con Tremor, un dúo belga de DJs compuesto porMicaela pinta su aldea con su talento y lleva la voz de los andes por el mundo.que mejor refleja el sentir popular en tiempos de celebración y Micaela sabe mantener viva la llama de esa tradición entre las y los jóvenes de su generación.integran desde el año 2012 la agrupación folclórica marplatenseDesde su repertorio de folklore argentino y latinoamericano, que incluye canciones de autoría propia, estas artistas abordan cuestiones medioambientales, sociales y de género., un carnavalito con letra y música de Adriana Torreira nos recuerda nuestra fuerza como mujeres y el poder de caminar juntas, hermanadas.“Yo soy el grito de muchas / que siempre han hecho callar / una voz hecha folclore / ¡mujeres a despertar!”Muchas décadas antes de que las nuevas generaciones de músicas compusieran sus carnavalitos, artistas comoya había esparcido semillas. La cantante y compositora catamarqueña, una de las pioneras del “boom” del folklore argentino de la década del cincuenta y una de las grandes referentes de la historia de nuestra música popular, compusojunto a su padre, Eudoro Palacios, y grabó, en 1969, en su álbum “Una vida para el canto”, una recopilación de carnavalitos, interpretados con gracia infinita.Finalmente, en el, vale la pena recordar las interpretaciones que hizo de ellosa lo largo de todo su camino en la música, y que el álbum póstumo de la artista, lanzado en 2015 con versiones nunca antes publicadas, y curado por su hijo Fabián Matus, lleva justamente de título uno de ellos:, el carnavalito compuesto por Pablo Almirón, que nuestra eterna cantora interpretó de manera inolvidable."Mañana con tus mil besos, Lucero, / y con charango marcharé, / para contarle a mi pueblo entero / que la alegría puede ser..."