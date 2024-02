Cobos, sobre Milei: “Lo vemos como desagradecido por todo el esfuerzo que hemos hecho"

Foto: Eliana Obregón

AQUÍ LA LISTA DE LOS LEALES Y LOS TRAIDORES QUE USARON EL DISCURSO DEL CAMBIO PARA PODER RAPIÑAR UNA BANCA...

PASEN Y VEAN A LOS ENEMIGOS DE UNA MEJOR ARGENTINA... https://t.co/OMHwQwEm5a — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

El diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) dijo este miércoles que el listado publicado por la oficina de Javier Milei con los diputados que "votaron en contra del pueblo" sobre el proyecto de ley "Bases" esy una "constante que utiliza el Presidente de descalificar permanentemente".“Se tendría que medir un poco con todas las cosas que nos están diciendo, por todo el esfuerzo que hemos hecho por tratar de ayudarlo”, dijo este miércoles Cobos en declaraciones a Canal 7 de Mendoza.Milei publicó en sus redes sociales una lista de diputados "leales y traidores" según su voto en la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar en particular la ley "Bases" y"Es una muestra de desagradecimiento total, y una constante que utiliza el Presidente de descalificar permanentemente a otro poder, a toda la dirigencia política, con lo cual parece que tiene que repensar que esas cosas no se deben hacer y menos en un presidente de la Nación”, dijo Cobos quien expresó sentirse “molesto, porque los vemos como desagradecido en todo el esfuerzo que hemos hecho”.Y agregó:En su publicación en su cuenta de la plataforma X, Milei posteó:De esta manera, Milei reposteó una publicación de la cuenta de la oficina del Presidente en la que se "agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”."También destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta", indica la publicación.