La Coalición Cívica rechaza los "escraches y aprietes" a diputados

PASEN Y VEAN A LOS ENEMIGOS DE UNA MEJOR ARGENTINA... https://t.co/OMHwQwEm5a — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

El presidente de la Coalición Cívica-ARI,, aseguró este miércoles que el Gobierno nacional busca "crear un nuevo enemigo interno a través de un" y lamentó que traten "de traidores a quienes resguardan la independencia de poderes", en rechazo a las listas publicadas por el Gobierno con los diputados que votaron "en favor y en contra del pueblo" en el marco de la sesión especial para debatir en particular la ley "Bases".Para algunos el enemigo eran los medios, hoy es 'la casta'. La búsqueda de un enemigo interno es la más antigua de las prácticas para concentrar poder. Argentina no necesita esto, no necesita violencia institucional, necesita generar consensos para que las voces de todos los argentinos estén representadas", dijo el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal en su cuenta personal de X.En esta misma línea, Ferraro aseguró quey sostuvo que"Así, sabrían qué actos son considerados traición, entre ellos, otorgar facultades extraordinarias a gobiernos o personas", señaló.Finalmente, el dirigente de la Coalición Cívica citó el artículo 29 de la Constitución Nacional, el cual indica que "Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna"."Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria", indica el artículo.El presidentepublicó este miércoles en sus redes sociales una lista de diputados "leales y traidores" según su voto en la sesión especial de ayer en la Cámara de Diputados para tratar en particular la ley "Bases" y expresó que los que votaron en contra "usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca"."Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca... Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina", publicó el Presidente en su cuenta de la red X desde Israel, donde cumple desde ayer una visita oficial.De esta manera, Milei reposteó una publicación de la cuenta de la oficina del Presidente en la que se "agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”."También destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta", indica la publicación.Luego, lista los nombres de los diputados que "votaron en favor del pueblo" y a continuación de los que "votaron en contra del pueblo".Entre los que votaron "en contra del pueblo", la oficina del Presidente menciona a 25 diputados de Hacemos Coalición Federal; entre ellos Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo.