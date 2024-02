Adorni afirmó que el Gobierno evalúa un plebiscito para avanzar con la ley "Bases"

Adorni afirmó que el Gobierno "está evaluando" un plebiscito para avanzar con la ley "Bases" VER VIDEO

El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó este miércoles que el Gobierno nacional, entre otras "herramientas constitucionales", la posibilidad depara avanzar con las reformas incluidas en la llamada ley "Bases", iniciativa que quedó en foja cero este martes cuando la Cámara de Diputados la devolvió a comisión, después de haberla aprobado en general la semana pasada."Lo estamos evaluando. Es una de las herramientas constitucionales. Vamos a tomar una definición.", respondió Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada ante una consulta acerca de que si el Ejecutivo analiza llamar a un plebiscito.Adorni remarcó que "por el Gobierno, entre ellas la convocatoria a una consulta popular, tras considerar que el rechazo legislativo a la norma impulsada por el presidente Javier Milei,previstas.Fuentes oficiales recuerdan experiencias y antecedentes con casos similares en el Congreso: "Los proyectos no vuelven a tratarse. Esto muere acá", dicen por lo bajo y aclaran que lo de la consulta popular es una posibilidad que aún no está decidida.Pese a la decisión tomada el oficialismo en Diputados de regresar a la instancia de comisiones el proyecto de ley, que había obtenido media sanción en general, Adorni confió en que"En algún momento la política se dará cuenta lo que pide la gente y la ley va a transformarse en una realidad. No están viendo lo que requiere la Argentina. No están terminando de asimilar lo que la gente votó el año pasado", opinó el vocero en referencia al triunfo electoral que Milei logró en el balotaje de 19 de noviembre de 2023 y que le permitió llegar a la presidencia del país.Adorni insistió que el resultado del tratamiento del proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" no detiene "la marcha del gobierno y los cambios" propuestos en casi dos meses de gestión.Adorni criticó a los diputados que en el recinto aplaudieron y celebraron la vuelta a comisión de la iniciativa oficialista., señaló.En ese sentido, consideró que en la Cámara de Diputados "que, al parecer, habían acordado legisladores del oficialismo con algunos bloques opositores."Revisen los listados de las votaciones y se van a dar cuenta quiénes actuaron de mala fe. Nosotros vinimos a gobernar para todos los argentinos y sentimos la traición de quienes cambiaron de parecer. Nos da la sensación de que nos han traicionado a todos", sostuvo.Por su parte, el vocero presidencial aseguró que el Presidentecon el desenlace que tuvo la llamada Ley "Bases" y comentó que lo que hizo el jefe de Estado al mencionar a los diputados que votaron en contra de la iniciativa fueOtras fuentes oficiales contaron que Milei -quien cumple una visita oficial en Israel y luego irá a Italia y el Vaticano- estácon la situación generada ayer en la Cámara de Diputados.Tal es el "enojo" del oficialismo con los gobernadores, que el ministro de Economía,, argumentando "problemas de agenda"."Al Presidente no le tiembla el pulso. Va al frente", remarcan las fuentes y anticiparon la posibilidad de que el 1 de marzo, cuando debe inaugurar las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, Milei decida volver a hablar afuera del Congreso, tal como lo hizo cuando asumió el 10 de diciembre.