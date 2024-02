"Cocineras contra el hambre" reclamaron asistencia alimentaria para comedores

Realizan jornada nacional de protesta de "Cocineras contra el hambre" en reclamo de alimentos VER VIDEO

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Cocineras y coordinadoras de comedores comunitarios pertenecientes a diversas organizaciones sociales realizaron este miércoles una nueva "jornada nacional de protesta" denominadaen distintos puntos del país, en reclamo de asistencia alimentaria., dijeron a Télam voceros de los manifestantes.La acción callejera se inició minutos después de las 10 con una concentración frente al edificio del exministerio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, y en todas las delegaciones del interior del país, donde se reclamó por alimentos a la ministra de Capital Humano,Portando carteles, pasacalles y varias ollas vacías de alimentos, la protesta se desarrolló en la vereda del histórico edificio, sobre la avenida 9 de Julio y su intersección con la calle Moreno, sin interrupción del tránsito y con una mínima presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad.Posteriormente, los representantes de los comedores comunitarios decidieron hacer unasobre la calle Lima, entre la avenida Belgrano y Corrientes, a la espera de ser recibidos por las autoridades."Vamos a seguir la lucha para agrandar la unidad de todos y para la conformación de una gran mesa nacional contra el hambre que esteremos convocando en las próximas horas entre todas las organizaciones", dijo a Télam un referente de los movimientos sociales.De la protesta participaron representantes de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA), Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); el FPDS-Corriente Plurinacional y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS).Asimismo, estuvieron los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); Movimiento 8 de Abril; FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOBA); la Organización Libre del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar; el Movimiento Juana Azurduy; Arriba los que Luchan; el MTD Aníbal Verón y el MTR por la democracia directa, entre otros.En un comunicado conjunto, las organizaciones argumentaron los motivos de la protesta: "Centenares de coordinadoras y cocineras de comedores populares, este es el motivo principal de nuestra concentración frente a la cartera que conduce Pettovello"."El reclamo -remarcaron- por la entrega de alimentos, de parte de quienes están a cargo de los comedores y merenderos, irá acompañado de una demostración de las múltiples actividades y redes que se generan alrededor de estos espacios comunitarios, que en los barrios más humildes de la Argentina cumplen un rol social amplio e irremplazable, los mismos"., delegada del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) dijo a Télam: "Desde el 10 de diciembre ningún comedor recibe siquiera un paquete de polenta, mientras que cada vez más familias se acercan a comer. A veces tenemos que cerrar antes el comedor, porque nos quedamos sin comida y la fila para recibir algo de comer, es cada vez más larga.".Por su parte,, coordinador bonaerense de Libres del Sur, explicó a esta agencia: "Los más pobres necesitan hoy cosas imprescindibles: que la ministra (Sandra) Pettovello entregue los alimentos que el Estado Nacional brindaba a comedores y merenderos de todo el país y desde hace meses no entregan nada".En la larga fila de manifestantes,, cocinera del comedor Pancitas Felices de Florencio Varela, contó: "Desde hace meses no recibimos alimentos para poder cocinar. Hemos tenido que pedir la solidaridad a los carniceros y otros negocios para que nos ayuden"., del comedor Caritas Sucias de Berazategui, relató: "Administramos cinco comedores y los estamos bancando con donaciones porque no tenemos ayuda del Estado. Este Gobierno ha venido a implantar el hambre a los argentinos pobres".