Ziliotto: "No me siento incluido en los agravios que planteó el Presidente"

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo este miércoles que no se siente incluido en "los agravios" planteados por el presidente Javier Milei, contra algunos mandatarios provinciales luego de que el dictamen de mayoría de la ley "Bases" volviese a comisión en la Cámara de Diputados, y destacó que"No me siento incluido en la denuncia y los agravios que planteó el Presidente contra algunos gobernadores. Está en el marco de la desidia, la visión negativa, el destrato y la insignificancia que para el Presidente y parte importante del gobierno nacional tiene sobre la importancia de las provincias", apuntó Ziliotto en declaraciones a radio Futurock.El mandatario pampeano sostuvo que el envío de la ley "Bases" a comisión es "un paso adelante desde el punto de vista institucional" porque"Los gobernadores de Unión por la Patria mantuvimos una coherencia. Habíamos defendido hace muy poco un modelo de provincias y de país basado en la producción y el trabajo con eje en el ser humano. Esta ley hubiera provocado un daño irreversible en la presencia del Estado", remarcó.Además, aseguró quey criticó que "pareciera que el voto de Milei es calificado y el de los gobernadores y los legisladores es de segunda"."Las facultades delegadas permitían al presidente la eliminación total del rol del Estado y vamos a estar siempre en contra de esa posición ideológica", aseveró.Por otro lado, dijo que aunque no comparte la decisión tomada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de abandonar el bloque de UxP, la respeta ya que tiene "la misma representatividad popular que el Presidente, gobernadores y los legisladores".