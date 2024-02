Inter Miami cayó por penales ante el Vissel Kobe en Japón

Tonight’s final from Tokyo pic.twitter.com/o1rNYCo9cU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 7, 2024

Qué bonito volver a veros ❤️ pic.twitter.com/IJdvBT9ESK — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) February 7, 2024

El capitán del seleccionado argentino, Lionel, que cerró la gira por Arabia Saudita y Japón con un amistoso en TokioMessi, en plena recuperación de una dolencia muscular (inflamación en el aductor) ingresó al partido jugado en el estadio Nacional de Tokio a los 14 minutos del segundo tiempo en reemplazo del hondureño David Ruiz y estuvo a punto de marcar el gol de la victoria.El Inter Miami tuvo desde el inicio al uruguayo Luis Suárez, a los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets (salió lesionado) y al argentino Tomás Avilés, exdefensor de Racing Club.En cuanto a Messi, se lo vio muy bien los minutos que jugó aunque prefirió no participar en la ejecución de los penales.Messi estuvo participativo, asociándose con los mediocampistas, filtró algunes pases con su estilo y casi anota, con la curiosidad de que no ejecutó en la tanda de penales.En la previa del encuentro, Messi recibió la visita de un excompañero en el Barcelona, el español Andrés Iniesta, de 39 años y actual jugador del Emirates Club de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos.Messi, Iniesta, Busquets, Alba y "Lucho" Suárez se tomaron fotos y recordaron sus épocas de máxima gloria en el Barcelona.En cuanto al Inter Miami, concluyó en Tokio una gira en la que visitó cuatro países y disputó seis partidos en 20 días. En los amistosos, Messi marcó apenas un gol de penal y se ausentó en un encuentro.El astro no jugó en la victoria de Inter Miami sobre Hong Kong All-Stars por 4 a 1 y en esta jornada apenas estuvo la última media hora.Ese amistoso será el jueves 15 de febrero próximo en el estadio que el Inter Miami posee en Fort Lauderdale, en La Florida.