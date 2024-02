Milei: "El nazismo moderno está disfrazado del grupo terrorista Hamas"

El Presidente se reunió con empresarios y pidió a Hamas que "libere ya a todos los rehenes"

Javier Milei reclamó a Hamas que "libere a todos los rehenes" que mantiene desde el ataque del pasado 7 de octubre en Israel, en el marco de un encuentro con empresarios judíos desarrollado en su segundo día de visita oficial a ese país, y ratificó su compromiso de incluir a ese grupo islamista palestino "en la lista de organizaciones terroristas".



El encuentro con empresarios fue organizado por Fuente Latina, una organización no gubernamental sin fines de lucro cuyo objetivo es "derribar las barreras geográficas, culturales y lingüísticas para facilitar a los medios globales de habla hispana e influencers la cobertura de la actualidad y la realidad de Israel y el Medio Oriente", según indican en su página web.



En un comunicado de Fuente Latina, se informó que Milei dijo en la reunión con empresarios que “Hamas debe liberar a todos los rehenes, a todos y ya”, entre los cuales también hay ciudadanos argentinos.



El medio precisa que el jefe de Estado argentino visitará el kibutz Nir Or, en la frontera con Gaza, donde un tercio de sus habitantes fueron asesinados o secuestrados por Hamas el 7 de octubre.



Allí, se reunirá con familiares de secuestrados: “Transmitiré el mensaje de que Argentina claramente se identifica como un amigo de Israel, sin lugar a dudas”, dijo Milei.



De la reunión también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino, y el rabino Axel Wahnish, designado embajador en Israel.



De acuerdo a Fuente Latina, Milei dijo en el encuentro que "está trabajando en la inclusión de Hamas en la lista de organizaciones terroristas".



Asimismo, al hablar ante el foro de empresarios tanto israelíes como estadounidenses y latinoamericanos, expresó que cree “en el comercio como un mecanismo de cooperación social, que no solo beneficia a la humanidad por las ganancias de productividad que implica, sino que también, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas".



"El comercio es un mecanismo que promueve la paz entre los pueblos, aún cuando no se quieran”, expresó el Presidente.



Además, volvió a confirmar su decisión de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén: "Es una decisión tomada. Después está la cuestión instrumental y nosotros sabemos que hay restricciones, pero vamos a luchar contra esas restricciones y se va a dar”, dijo Milei.