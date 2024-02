Oscar Zago: "Nos tendieron una emboscada"

El jefe de bloque de LLA./ Foto: X@DiputadosAR.

Foto: Osvaldo Fantón.

(LLA), Oscar Zago,este martes"Bases" al darse cuenta que si seguía el debate "se perderían la gran mayoría de los artículos","El consenso lo buscamos, siempre lo buscamos, por eso sacamos 144 votos en la elección general, de 664 artículos quedamos en 382 ¿Este es el Gobierno que no escucha? ¿El Gobierno duro y fascista? Tomamos la decisión de volver a comisión, si seguíamos perdíamos la gran mayoría de los artículos y perdíamos la ley. El Gobierno nacional decidirá cuando y cómo volver a ponerla en funcionamiento", sostuvo Zago este miércoles en declaraciones a Radio Mitre.En esta línea, el diputado explicó que "lo peor iba a ser continuar la sesión y perder la gran mayoría de los artículos" porque "no se iban a conseguir los 129 votos que necesitaban"."Los diputados empezaron a tirar de la soga, lo dijo el Gobierno, hasta acá llegamos", afirmó.Zago señaló que en la votación en general los acompañó "el 100% de Propuesta Republicana (PRO) y el radicalismo a través de dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Rodrigo de Loredo", pero luego "no acompañaron en temas particulares."Los gobernadores se comprometieron a las 11.30 de la mañana a votar y por eso fuimos (al recinto), en el momento en que tenían que votar empezaron a dividirnos los artículos por items y cayó como un balde de agua fría", contó el diputado.“Ahí nos empezaron a decir que no iban a acompañar, nos tendieron una emboscada, entonces por eso tomamos la decisión en conjunto con la gente del PRO de enviar la ley a comisión”, relató.La Cámara de Diputados devolvió este martes a comisión el dictamen de mayoría de la ley "Bases", que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular, y desde el Gobierno nacional acusaron a los gobernadores de "destruir" la iniciativa del Poder Ejecutivo., ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Cámara baja.Por último, Zago se refirió a las declaraciones del excandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta sobre la importancia del "consenso" y le respondió que "tiene mucho tiempo para hablar desde un sector veraniego"."No tiene derecho, tiene muchos legisladores que estaban acompañando la ley", concluyó.