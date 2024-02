Oliveto: "¿Soy traidora a quién? No nos pidan que entreguemos nuestras convicciones"

Diputada nacional, Paula Oliveto. Foto: Facebook.

La diputada nacional Paula Oliveto (Hacemos Coalición Federal)expresada por el Gobierno nacional, luego de que el martes la Cámara baja devolviera a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases, y dijo que vota en el Congreso de acuerdo a sus "convicciones"."¿Soy traidora a quién? No nos pidan que entreguemos nuestras convicciones porque no lo vamos a hacer", dijo la mañana de este miércoles Oliveto en declaraciones a El Destape Radio.El martes, la Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases, que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular, y desde el Gobierno nacional acusaron a los gobernadores de "destruir" la iniciativa del Poder Ejecutivo.La Cámara baja levantó la sesión debido a que el oficialismo no tenía los votos para aprobar los artículos referidos a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.Esta madrugadasegún su voto en la sesión especial del martes en la Cámara de Diputados para tratar en particular la ley "Bases" y expresó que los que votaron en contra "usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca".Oliveto -una de las legisladora señaladas- respondió que la actitud presidencial "habla de su vocación autoritaria" y se preguntó. "¿Sos traidor a qué, a quién, a una persona? No, yo voto de acuerdo a mis convicciones y a mi forma de pensar y no voy a votar superpoderes porque no se los di a nadie"."Esta forma que tiene (Milei) de resolver los conflictos, el escrache, el insulto, esto que desencadena en que te insulten y se metan en tus redes, confirma que le camino no es darle superpoderes, sino un Congreso fuerte que ponga pesos y contrapesos", puntualizó la legisladora.Para Oliveto,somos traidores, porque en democracia tenemos derecho a votar y a que no se nos condicione por pensar".La legisladora dijo además: "Siempre supe que él no quería que salga la ley, porque su mecanismo no es buscar soluciones sino encontrar culpables, y ahora seremos algunos diputados, algunos periodistas. Si querés solucionar algo, hubieses puesto ley fraccionada y se votaba punto por punto".