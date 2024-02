“Argentina necesita la ley. Debe continuar su tratamiento con diálogo, consenso y respeto”

Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Foto: Osvaldo Fanton.

La Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases, que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular

La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión

El gobernador de Córdoba,e instó a que continúe su tratamiento en el Congreso "a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo"."Argentina necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo. #DefendiendoCórdoba", publicó el mandatario cordobés en las últimas horas en un mensaje en su cuenta de la plataforma X.El gobernador cordobés fue uno de los dirigentes que marcó diferencias con varios artículos de la iniciativa oficial y es uno de los señalados por la Casa Rosada de haber obstaculizado la aprobación.en esa misma red social: “La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión. #LaCastaContraElPueblo”, dijeron desde el oficialismo.El martes, la Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases, que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular, y desde el Gobierno nacional acusaron a los gobernadores de "destruir" la iniciativa del Poder Ejecutivo., debido a que el oficialismo no tenía los votos para aprobar los artículos referidos a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.Con esta resolución,, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la cámara baja.Ese artículo establece que "un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna".La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques, donde se definió la vuelta a comisión del proyecto.