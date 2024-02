El bloque de la UCR afirmó que "cooperó para que esta ley salga"

Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de la UCR / Foto: Eliana Obregon

El bloque de diputados de la UCR rechazó esta noche las acusaciones de haber trabado la sanción en particular del proyecto de ley Bases al afirmar que "desde el primer día el radicalismo ayudó y cooperó para que esta ley salga de la comisión y llegue al recinto".La bancada radical -que preside Rodrigo de Loredo- expuso su postura en un comunicado luego del traspié que sufrió el oficialismo en el Congreso, que debió pedir la vuelta a comisión del proyecto al no poder aprobar en particular los artículos centrales de la ley.", agregaron los radicales.La UCR recordó que "habilitó el tratamiento de la ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que el Poder Ejecutivo Nacional giró a esta Cámara y que fue aprobada en general. Ello se logró por el trabajo a destajo que, entre otros, realizó nuestro bloque"."Desde el primer día el radicalismo ayudó y cooperó para que esta ley salga de la comisión y llegue al recinto", añadió.Destacó que, indicaron.