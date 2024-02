Zago: "Los legisladores no cumplieron lo prometido. La traición se paga cara"

Guillermo Francos, ministro del Interior. Foto Julian Alvarez

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, indicó este martes que se pidió que el proyecto de ley 'Bases' vuelva a comisión" y desde el espacio oficialista advirtieron que la "traición se paga cara"."Si hace 3 horas te comprometiste a acompañar y ahora no acompañas el problema es tuyo, no mío", opinó Zago en declaraciones a la prensa luego de que se levantara la sesión en la Cámara baja y aseguró que el proyecto de ley Bases "vuelve a comisión porque hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y no cumplieron".En esa línea, con el hashtag "#LaCastaContraElPueblo". desde la cuenta oficial en X (exTwitter) del partido expresaron que la traición "se paga cara ypara mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión".Zago confirmó que durante el cuarto intermedio "en la reunión (con los bloques dialoguistas) habían referentes del Poder Ejecutivo" y especificó que estaba en comunicación telefónica con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien "acompañó la decisión de volver a comisión"."No vamos a ser flexibles y vamos a continuar con el programa que teníamos", aseguró Zago y agregó que "no nos sentimos traicionados sino que pensamos que se equivocan", respecto a los bloques "dialoguistas" con los que presuntamente contaban para aprobar muchos de los puntos del Proyecto Bases.Asimismo el presidente del bloque libertario consideró que"No lo veo trabado porque, quizás solo algunos artículos y ahora vamos a destrabar lo que viene", adelantó el legislador sobre el tratamiento nuevamente en comisiones y estimó "pueden dar los tiempos para que se trate dentro de las sesiones extraordinarias".Por su parte, el ministro del Interior,, sostuvo que el oficialismo envió nuevamente a comisión la ley Bases en la Cámara de Diputados porque "se desguazaba en sus artículos la delegación de facultades" al Poder Ejecutivo."Varios sectores que estaban dispuestos a acompañar y aprobaron el tratamiento de la ley, terminaron votando con el bloque del kirchnerimos el", señaló Francos, aunque aclaró que "cada uno está en su derecho de votar como quiera".El funcionario planteó que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ""Si se aprueba una ley declarando la emergencia en materia económica y financiera y, en su tratamiento en particualr, no se dan las herramientas para tratar esa emergencia, el tratamiento de la ley no tiene ningún sentido", observó Francos en declaraciones a TN.Al respecto, se preguntó "¿de qué va declarar una emergencia si no se le dan al Poder Ejecutivo los instrumentos para combatir la emergencia?".En la misma línea, el diputado de LLA Agustín Romo afirmó en su cuenta de X que "los gobernadores incumplieron el acuerdo con el gobierno" y advirtió: "Quieren voltearlo porque no están dispuestos a perder sus privilegios y ajustar a la política. Ahora van a ver lo que es un verdadero ajuste".La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión ely se levantó la sesión, con lo cual el proyecto promovido por el GobiernoLa decisión se adoptó porqueomo las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.