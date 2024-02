El bloque de UxP calificó como "derrota política del Gobierno" la vuelta a comisión de Ley "Bases"

Germán Martínez y Cecilia Moreau / Foto: Eliana Obregón.

Derrota política del gobierno y Papelón histórico!! La Ley vuelve a comisión!! Nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) February 6, 2024

Como en el basquet! Se les desordena el equipo, les empiezan a entrar todos los tiros y el DT pide "tiempo muerto" para ordenar el caos. ¿Por qué ahora? Porque viene el capítulo de las Privatizaciones y con los negocios fuertes, esta gente no jode. Terrible! — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) February 6, 2024

El oficialismo se pelea con sus aliados en el recinto y empiezan a perder votaciones en particular.

Picheto les dice "Sean más flexibles porque parece que tienen vocación de perder". Otros diputados piden q vuelvan a leer lo q estamos votando porque no se entiende. Nunca visto! — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) February 6, 2024

El presidente de la bancada de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, afirmó que el retorno a comisiones del dictamen de mayoría de la ley "Bases" representa unadel presidente Javier Milei y remarcó que es un "fracaso legislativo" de todos aquellos que querían que esta norma fuera aprobada.En declaraciones a la prensa en el Congreso, Martínez indicó:"Esto es una derrota por parte del bloque parlamentario de Milei. Es importante aclarar que todo vuelve atrás, se vuelve a tratar el expediente original. Esto es un fracaso legislativo de todos aquellos que querían que esto salga", indicó.En este sentido, destacó que el bloque de UxPSobre el plan de debatir individualmente el articulado, Martínez sostuvo que su bloque "estaba dispuesto a debatir artículo por artículo", pero "lo que quedó claro que esta estrategia de trabajo no sirve".También dijo que no participó de la reunión de los presidentes de bloques por decisión del titular de la Cámara baja, Martín Menem., reveló.El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro dijo que el retorno de la ley Bases a comisión es una "derrota política del Gobierno y un papelón histórico" y aseveró que, sostuvo el legislador opositor en su cuenta de X.Santoro añadió queSu compañera de bancada Natalia Zaracho celebró el retorno de la ley a comisiones y, tras afirmar que "este mamarracho no se podía votar", aseguró que es "una derrota del Gobierno"."Se levantó la sesión. La Ley Ómnibus vuelve a comisiones, hay que tratarla de cero. Este mamarracho no se podía votar", sostuvo la legisladora en X.Añadió que esto es".Por su parte, la diputada Julia Strada destacó en sus redes qu