El turismo se suma al Programa Cuota Simple

Las agencias de viajes celebran el ingreso del turismo al Plan Cuota Simple La Federación Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt), celebró a través de un comunicado el anuncio realizado por el secretario de Turismo, Deporte, y Ambiente, Daniel Scioli, respecto de la incorporación del sector al Programa Cuota Simple.



"Desde Faevyt celebramos la decisión", señalaron desde esa organización, y calificaron a la decisión como "un paso muy importante para el turismo".



"Venimos trabajando en distintas mesas para articular políticas en favor de las empresas de viajes y turismo; que este pedido unánime de todo el sector haya sigo escuchado es fundamental de cara al presente y futuro del turismo", se agregó.



Asimismo, en el comunicado Faevyt expresa: "Esperamos que este paso sea el primero de muchos en favor de la actividad. Seguiremos trabajando en defensa de los intereses de las empresas a las que representamos".



"Creemos que es fundamental contar con interlocutores informados y con experiencia en la industria como son tanto Daniel Scioli como Yanina Martínez (subsecretaria de Turismo), con quienes estamos convencidos podremos avanzar en distintas acciones concretas que favorezcan al sector", afirmó Martín Romano, quien participó del lanzamiento en representación de la Federación junto a los principales dirigentes del sector turístico privado, funcionarios públicos y medios de prensa.

El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, anunció la incorporación del turismo al Programa Cuota Simple por un término de 90 días, por el cual"Con este impulso lo que queremos justamente es reactivar la economía de cada una de las provincias", dijo el flamante funcionario nacional ante una colmada sala de conferencias de la Secretaría de Turismo, en el barrio porteño de Retiro.Asimismo, destacó que encuentra al país y al sector "con una infraestructura renovada, tanto hotelera como gastronómica, y una mayor conectividad aérea" respecto de la época en que estuvo al frente de esa cartera.Respecto de la conectividad, Scioli aseguró que "va a seguir expandiéndose" y en ese sentido agradeció la presencia en el recinto de representantes de compañías aéreas, con los que "tenemos mucho por hacer, en particular a partir de las definiciones que ha tomado el presidente Javier Milei" respecto a las regulaciones., subrayó.En ese sentido, agregó que "el presidente ha dado un marco para que hoy podamos estar aquí haciendo este anuncio coherentemente con lo que él ha expresado en ocasión cuando firmó el DNU número 70 del 2023".Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, detalló el impacto de sumarse al Programa Cuota Simple y dijo que "lo vamos a trabajar de manera articulada con todas las provincias"."Van a ser 3 y 6 cuotas fijas para que se puedan comprar con las tarjetas de crédito durante 90 días. Y también lo que van a poder tener como novedad es que no tiene límite, no tiene cupo", explicó ante representantes de los sectores público y privado del país."Con este impulso lo que queremos justamente es reactivar la economía de cada una de las provincias, y lo que vamos a hacer para darle más valor a este programa es hacer una campaña de promoción federal con todos los destinos de la Argentina, en donde vamos a realizar una campaña digital en varias redes", precisó.