Afirman que el juicio a Alperovich muestra que "la sociedad no tolera más" estos hechos

José Alperovich deberá responder por nueve hechos de abuso sexual agravado contra una sobrina.

Con la declaración del imputado y la víctima, comenzó el juicio contra Alperovich en el TOC N°29 de CABA.

El abogado querellante en el juicio que se le sigue desde este lunes al exgobernador tucumano José Alperovich por abusos sexuales reiterados aseguró que "más allá de la sanción que eventualmente se le imponga", ya es "un hito importante" que la causa haya llegado a esta instancia del debate oral en los tribunales porteños, porque demuestra que "nuestra sociedad no tolera más" este tipo de hechos, cualquiera sea su autor.Pablo Rovatti, quien ejerce la representación de M.F.L como parte querellante en el proceso y en el, valoró positivamente los cambios en la sociedad y en la justicia que permitieron que esta causa avance independientemente del acusado "porque, hace algunas décadas atrás, no sé qué suerte hubiese corrido este caso".Por otro lado, se mostró optimista en que se trata de ", lo que "creemos que en las próximas audiencias va a quedar demostrado".Además, pronosticó que "porque hay audiencias testimoniales programadas hasta el mes de julio y, "más allá de los alegatos de las partes (que sobrevendrán después), el tribunal necesita un tiempo para resolver"."En primer lugar es importantísimo para la propia víctima, que tiene la oportunidad de ser escuchada después de haber sufrido esto durante un montón de meses en un contexto muy asimétrico de poder, porque, dijo Rovatti."De todo esto sacó provecho Alperovich, de acuerdo a nuestra imputación y de la fiscalía, para comenzar con estos abusos y mantenerlos en el tiempo", agregó.En este sentido, el abogado destacó "tanto el papel del fiscal Sandro Abraldes como el del juez José María Ramos Padilla" por haberle dispensado a la denunciante "que se manifiesta, por ejemplo, en haber accedido a su pedido de que el acusado no esté presente en la sala de audiencia cuando ella preste testimonio, lo cual se verificó en el día este lunes.", dijo."Por otro lado, no podemos obviar que, cuando el caso adquiere transcendencia porque el acusado es una figura pública, se produce una legitimación del sistema de administración de justicia en tanto se demuestra que los tribunales actúan con independencia de que se trate de un ex gobernador o senador, un profesor, un obrero o comerciante., agregó.Con la declaración del imputado y la víctima, comenzó este lunes en el TOC N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, el juicio al ex gobernador y senador tucumano José Alperovich (68) pors -entre 2017 y 2018- tenía 28 años.El empresario, exsenador y tres veces gobernador de Tucumán-dos de ellos en grado de tentativa-,"en todos los casosDurante la, se leyeron lasque fueron coincidentes casi punto por punto, tras lo cual el juez Ramos Padilla le ofreció la palabra al acusado que aprovechó para proclamar elíptica y brevemente su inocencia, tras lo cual se dio lectura a su indagatoria durante la instrucción.Posteriormente, la sala fue desalojada para que diera, lo que se prolongó"Fue una declaración larga, por momentos movilizante para la víctima por haber tenido que volver sobre situaciones de violencia verbal y psicológica, además de sexual, que se dieron desde fines de 2017 hasta mayo de 2019, que es cuando ella encontró el coraje para enfrentarlo y decirle en que no iba a trabajar más con él porque lo que le hacía le estaba arruinando la vida", dijo., concluyó.y, aunque no está definido qué testigos declararán ese día, está previsto que en las próximas jornadas lo hagan "", las "" de Alperovich en 2017 y los profesionales del cuerpo médico forense que le realizaron las pericias psicológicas a la víctima.