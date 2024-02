La Cámara de Diputados retomó la sesión para aprobar en particular la ley "Bases"

Foto: Camila Godoy

Foto: Camila Godoy

"Camarazo" de reporteros gráficos frente al Congreso Reporteros gráficos nucleados en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) realizaron este martes un "camarazo" frente al Congreso para denunciar la represión que sufrieron decenas de periodistas por parte de fuerzas de seguridad durante las jornadas de movilización contra la ley de 'Bases' la semana pasada.



Argra, junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), realizaron esta convocatoria bajo la consigna "¡Basta de balas de goma! ¡Basta de gas pimienta! Nuestros ojos miran".



Los fotorreporteros, junto a colegas de medios públicos y privados, pusieron sus cámaras en alto hoy frente al Congreso de la Nación en repudio a la represión sufrida durante las coberturas de las manifestaciones del jueves y viernes pasado mientras se trataba en general la ley de 'Bases', y para exigir poder trabajar libremente.



"Una vez más, como en 2017, la brutal represión impulsada por la ministra (Patricia) Bullrich es un ataque directo a los trabajadores de prensa. Rechazamos los ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a los reporteros gráficos quienes nuevamente recibimos balas de goma, gases lacrimógenos directo a la cara, golpes", expresaron desde Argra en la convocatoria a la actividad.



Según informó el Sipreba, más de 30 comunicadores de medios públicos, privados y autogestivos resultaron heridos con impactos de bala de goma, golpes y daños provocados por gases lacrimógenos, muchos de los cuales debieron ser atendidos por personal médico.



Distintos referentes de izquierda como los diputados Juan Carlos Giordano, Vanina Biasi y Celeste Fierro así como el secretario General del MST, Alejandro Bodart, manifestaron su apoyo a los trabajadores.



"Importante Camarazo frente al Congreso. Ni las balas de gomas ni los gases podrán silenciar a los reporteros gráficos. Todo mi apoyo!", expresó Bodart en su cuenta de X.



Biasi, presente en la actividad, sostuvo: "No se puede tapar el sol con las manos, reprimiendo a la prensa no van a impedir que no se muestre la brutalidad con la que pretenden hacer pasar la Ley Ómnibus".

Camarazo en repudio de la represión VER VIDEO

La Cámara de Diputados retomó a las 14.30 de este martes la sesión especial en la que buscará aprobar en particular el articulado de la denominadaenviada por el presidente Javier Milei, que recibió el viernes el respaldo en la votación en general deLa sesión se reinició tras el cuarto intermedio al que se pasó el viernes por lo que no requería del quórum reglamentario y en el primer tramo, el presidente de la Cámara baja,, dio lugar a planteos de los diputados sobre cuestiones de privilegio.Los primeros planteos provinieron del bloque de la Izquierda, donde los diputadoscuestionaron a la ministra de Seguridad,, por el operativo desplegado durante las manifestaciones en contra de la ley registradas la semana pasada.Tras reuniones por separado de cada bancada, Martín Menem mantuvo este mediodía un encuentro con los diputados(Hacemos Coalición Federal),(PRO) y(UCR) del que también participaron el ministro del Interior,, y legisladores del oficialismo.En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición más afín al gobierno- anticiparon que, ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.De acuerdo con las fuentes, l, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.Los bloques cercanos al gobierno esperan una respuesta del Gobierno a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos.El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que si una veintena de esos legisladores votan en contra y sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa pueden caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.Los bloques afines al oficialismo están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.En cambio, una decena de diputados no quiere votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.