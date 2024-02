Kicillof calificó de "estúpido" lo que dijo Macri sobre el uso de los hospitales

Foto: Prensa PBA

"No son un gasto, son inversión"

Foto: Eva Cabrera

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró este martes como unlos dichos del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien cuestionó la atención que reciben los bonaerenses en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.En ese aspecto, el mandatario provincial analizó que "en una temporada normal tenemos 10 millones de turistas en la Provincia, muchos son de Capital Federal" y agregó:"La verdad que no tiene lógica, todos los días van a trabajar dos o tres millones de bonaerenses a la Ciudad. Con su trabajo aportan ingresos brutos., dijo en diálogo con Crónica TV y tildó de "razonamiento estúpido" los dichos de Macri de este martes.Jorge Macri dijo que se encuentranen la salud pública del distrito, al referirse al flujo de pacientes que se desplazan de municipios bonaerenses para recibir atención en la ciudad de Buenos Aires."Vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo que podamos, pero también estamos diseñando un sistema de diagnostico y atención para el porteño donde lo prioricemos. Me parece que es razonable", afirmó Macri a Radio Rivadavia.El alcalde porteño realizó estas declaraciones luego de que se difundiera un video donde un médico de guardia en el hospital Argerich del barrio de La Boca señalara -ante una sala llena de pacientes esperando ser atendidos- que la mayoría provenían de la provincia de Buenos Aires y que los recursos son escasos.Luego de encabezar un acto por la inauguración de la vinculación entre la Ruta Provincial N°4 y la Av. Combate Pavón, obra en la que se invirtieron $1.427 millones para mejorar la conexión entre Hurlingham y Tres de Febrero, el gobernador Kicillof también cuestionó laque recibe la provincia de Buenos Aires., sostuvo.Finalmente, expresó: "No nos van a distraer mientras se está discutiendo una ley que pone en riesgo el futuro de todos los argentinos y las argentinas:porque ante los únicos de tenemos que rendir cuentas es ante las y los bonaerenses".En otro orden, Kicillof aseguró este viernes que la"no implican un gasto, sino una inversión en beneficio del pueblo", al encabezar la inauguración de la vinculación entre la Ruta Provincial N°4 y la Avenida Combate Pavón, obra en la que se invirtieron $1.427 millones para mejorar la conexión entre Hurlingham y Tres de Febrero., destacó Kicillof en el acto."Esta vinculación, como tantas otras obras que estamos realizando, no iba a ser desarrollada por el mercado. Es la articulación entre el Estado, los trabajadores y el sector privado lo que nos permite avanzar y seguir ampliando derechos", agregó el mandatario, quien se encontraba acompañado por el intendente de Hurlingham, Damián Selci, y los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Salud, Nicolás Kreplak.En esa línea, dijo: "al tiempo que valoró que para su Gobierno "la obra pública, la salud y la educación no implican un gasto, sino una inversión en beneficio de nuestro pueblo".La obra de vinculación, según se informó, "acorta trayectos, incorpora una nueva salida hacia el Camino del Buen Ayre y mejora la seguridad vial en beneficio de más de 645 mil vecinos".Los trabajos comprendieron la construcción de un nuevo puente que cruza el arroyo Morón, así como también tareas viales e hidráulicas, iluminación LED, señalización, y la creación de nuevos conductos.subrayó Katopodis e indicó: "Al contrario de lo que hace el Gobierno nacional, que ha paralizado más de mil obras en toda la provincia, nosotros vamos a seguir invirtiendo para garantizar los derechos de todos y todas las bonaerenses".En el acto se firmaron actas de acuerdo para asegurar el financiamiento de cuatro obras de infraestructura: la repavimentación de 1,8 km de la RP N°4; la renovación del parque lumínico en distintos barrios de Hurlingham; la segunda etapa del Polideportivo Villa Tesei -paralizada por el actual Gobierno nacional- y puesta en valor del espacio público en distintas localidades; y la finalización de oficinas en Williams Morris para la construcción de un polo educativo.En ese sentido, Selci remarcó: "En este contexto tan difícil, estamos anunciando un shock de obras para nuestro distrito, que cubren todas las localidades". "Hurlingham no necesita una motosierra, necesita obra pública, trabajo, educación, seguridad y decisiones concretas para que la gente viva mejor".Durante la jornada, se entregó un ecógrafo y se pusieron en funcionamiento dos nuevas ambulancias de alta complejidad.Al respecto, Kreplak sostuvo: "A partir de una inversión de $250 millones, sumamos dos nuevas ambulancias de alta complejidad que nos permitirán mejorar el sistema de derivaciones y la capacidad de atención en Hurlingham. La salud es un derecho esencial y universal: no le preguntamos a nadie de dónde viene y cuánto dinero tiene, nos dedicamos a invertir para seguir mejorando la atención de todos y todas", añadió.En el evento, estuvieron presentes los intendentes de Morón, Lucas Ghi; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de Luján, Leonardo Boto; de Navarro, Facundo Diz; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; el diputado bonaerense Rubén Eslaiman; y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk.