Protesta de "Cocineras contra el hambre" en reclamo de asistencia de alimentos. /Foto: Eliana Obregón

Fila contra el hambre 🚫



Más de 10 mil personas nos acercamos a las oficina del Ministerio de Capital Humano. La 9 de Julio se lleno de trabajadores y trabajadoras de los comedores comunitarios, desde la calle Juncal hasta Constitución. pic.twitter.com/fNebpUZqwE — Somos Barrios de Pie (@BarriosDePieOk) February 5, 2024

Será para exigir a la ministra de Capital Humano asistencia para comedores y merenderos de distintos puntos del país. /Foto: Daniel Dabove

Cocineras y coordinadoras de comedores comunitarios pertenecientes a diversas organizaciones sociales realizarán el próximo miércoles una "jornada nacional de protesta" denominada "Cocineras contra el hambre", en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos de distintos puntos del país.ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, y en todas las delegaciones del país, donde se reclamará por alimentos a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , anunciaron a través de un comunicado de prensa., explicaron las organizaciones convocantes.De la manifestación formarán parte los militantes de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA), Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); el FPDS-Corriente Plurinacional y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS).Asimismo, estarán presentes los referentes del Movimiento 8 de Abril; FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOBA); la Organización Libre del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar; el Movimiento Juana Azurduy; Arriba los que Luchan; el MTD Aníbal Verón y el MTR por la democracia directa, entre otros."Centenares de coordinadoras y cocineras de comedores populares debieron reducir al mínimo o interrumpir su actividad por falta de entregas de alimentos, este es el motivo principal de nuestra concentración frente a la cartera que conduce Pettovello"."El reclamo -remarcaron- por la entrega de alimentos, de parte de quienes están a cargo de los comedores y merenderos, irá acompañado de una demostración de las múltiples actividades y redes que se generan alrededor de estos espacios comunitarios, que, los mismos reparten más de 10 millones de raciones diarias de comida".En ese marco, advitieron: "Por cada comedor popular que cierra,Es entonces cuando los narcos no encuentran resistencias sociales, y se hacen lugares en comunidades aisladas y atomizadas sin la cobertura colectiva vecinal"."Todo esto irán a explicar las cocineras y coordinadores de comedores y merenderos populares, cucharón en mano, a la ministra Pettovello, quien no parece ser consciente de la crisis alimentaria actual y la sensibilidad que demanda. No parece conocer esa realidad, ni los conceptos acerca de la construcción comunitaria y de ciudadanía", sostuvieron.