Gobernadores bolsonaristas en pie de guerra contra la vacunación

Contra la obligatoriedad

El dengue, los gobernadores y las vacunas La decisión de Zema y Mello ocurre en medio de un debate sobre la vacunación de niños de entre 10 y 14 años contra el dengue determinada por el Ministerio de Salud.



El Ministerio Público demandó a estos gobernantes por contradecir la obligatoriedad de la vacuna en niños determinada por el Supremo Tribunal Federal.



La presidenta del PT, diputada Gleisi Hoffmann, afirmó que los gobernadores son "criminales" y sostuvo que la medida "ataca la salud de los niños".



"Mientras el Ggobierno Lula hace todo lo posible para garantizar la salud del pueblo y retomar el programa nacional de vacunación, los gobernadores de Bolsonaro dicen que los estudiantes de la red educativa estatal no estarán obligados a vacunarse para poder asistir a clases. Primero fue Santa Catarina y ahora los extremistas Zema de Minas que atenta contra la salud de los niños. Son unos criminales", escribió Hoffmann.

