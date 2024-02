Para Stolbizer, el gobierno "se distrae" mientras que "el foco" debería ser la inflación

Foto: Cris Sille

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) sostuvo que en la Argentina "el problema de fondo es la inflación" y consideró que el Gobierno nacional debería poner "todo el esfuerzo" en resolverla, al asegurar que destina "esfuerzos en otras cuestiones que no son prioritarias" como el tratamiento de la Ley "Bases"., afirmó Stolbizer en declaraciones a radio CNN.En ese sentido, agregó que el gobierno "se distrae en muchas otras cuestiones" como en el tratamiento del proyecto de Ley "Bases" mientras que "el foco" debería estar en "la inflación, la insuficiencia del ingreso y el empleo" que son los problemas de "la economía doméstica que cruza a los argentinos"."En cambio, se distraen esfuerzos en otras cuestiones que no son prioritarias", remarcó la diputada que -a diferencia de la mayoría de su bloque- votó el pasado viernes en rechazo de la ley "Bases" en general., aseguró.En tanto, afirmó que la salida del paquete fiscal de la ley "no es acertado" porque permitiría "saber cómo se compensa el problema de los subsidios, atender la situación de las provincias y de los que más sufren con esta situación"."El gobierno también retiró la moratoria, donde dimos acuerdo para tratarlo porque que puede dar luz a las PyMES, que dan trabajo y necesitan un alivio", añadió.Además, llamó a "tener una mirada realmente federal" para terminar con "el desastre que fue el Gobierno anterior en materia de distribución de recursos, que terminó siendo muy desigual y con mucha trampa en el medio"."Hubo falta de transparencia y una inequidad. Si exclusivamente se usa el criterio clientelar de ver qué obtengo detrás del favor, deja de ser una política como debe ser naturalmente en términos de distribución del recursos", completó.