Vidal: “El bloque del PRO va a votar a favor de todos los artículos”

"No es momento de especular"

Con respecto a la situación del país y la necesidad de que se apruebe la ley "Bases", Vidal señaló que “lo importante es que todos entendamos que la Argentina realmente está en una situación de emergencia, con 20 millones de pobres, 4 millones que no comen y que no podemos seguir con un 200 por ciento de inflación”.



“Por eso, -agregó- es importante que le demos a un Gobierno que asumió hace menos 60 días todas las herramientas para poder implementar su programa económico y las reformas que quiere llevar adelante”.



La exgobernadora bonaerense aclaró: “Yo no voté a este presidente ni pedí el voto. No soy parte de La Libertad Avanza (LLA), pero entiendo que no es momento de especular políticamente ni tener mezquindad porque hay que ayudar para que a este Gobierno le vaya bien”.